Chiapanecos respaldan a Adán

Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… Ayer en Tonalá se concentraron varios miles de personas para recibir al aspirante mejor posicionado a la candidatura de Morena a la presidencia de la República, Adán Augusto López Hernández. Impresionante la cantidad de gentes que llegaron de la región Fronteriza, Soconusco, Istmo Costa y hasta de la Frailesca y Centro, de las comunidades rurales y del mar, la crema y nata de la clase política estatal presente con todos los sectores sociales, las expectativas fueron superadas en mucho. Todos querían saludar de mano a la corcholata mayor, tomarse la foto. Al aun titular de la Secretaria de Gobernación, Adán Augusto se le veía feliz con ese magno recibimiento y muestras de apoyo. El pueblo se volcó para demostrarle que simpatiza y apoya su proyecto. No cabe duda que en Chiapas el tabasqueño Adán Augusto tiene el respaldo de los votos para ser el candidato. Los discursos fueron para respaldar las aspiraciones de esta corcholata que agradeció la presencia de todos. Adán Augusto con este evento multitudinario, mostró el músculo…

Continuamos… El campo chiapaneco durante décadas había estado en el olvido, los recursos de los programas que eran para los campesinos quedaban en la bolsa de los gobernantes. Recordemos cuando Juan Sabines Guerrero era gobernador de Chiapas, a través de la Secretaria del Campo y con el apoyo de la federación dijeron que se entregaron mil tractores, después se supo que únicamente habían entregado 600, 400 habían desaparecido, eso por poner solamente un ejemplo de la corrupción que existía en todas las dependencias comenzando en palacio del estado. En esta administración que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, los recursos tienen los destinos programados, se ha hecho a un lado a los intermediarios, a los lideres y los apoyos se entregan directamente a los productores del campo completos, en tiempo y forma, semillas mejoradas, fertilizantes e incluso hasta las herramientas para realizar un mejor trabajo. Escandón Cadenas vigila que sus funcionarios actúen responsablemente y que no existan desvíos. De esta manera el campo chiapaneco ha ido elevando su recuperación, logrando en la actualidad mayor producción y con esto mejores condiciones de vida para las familias campesinas. Los cursos que se dan a las mujeres y hombres del campo también han servido para aumentar la cantidad y calidad de sus cosechas y productos que elaboran como los derivados de lácteos. Esto ha sido fundamental y con ello se alcanza la autonomía alimentaria en el estado y sus excedentes tienen un amplio mercado en el país y hasta en el extranjero, en los mercados internacionales reconocen la calidad de los productos orgánicos chiapanecos. Si estos se comercializan con un valor agregado, se obtienen mayores ganancias y por supuesto se generan empleos mejor remunerados. Por esa razón en nuestra entidad, se ha trabajado intensamente para lograr la autonomía alimentaria…

Seguimos… Al alcalde de Bochil, Sergio Luis Zenteno Meneses debería de contratar un buen asesor político que lo oriente y no estar rodeado de puros zánganos aduladores que están incrustados en la nómina municipal, recomendados por su suegro el jefe de la cofradía “Los Aguilar”, Roberto Aquiles Aguilar Hernández. Sus colaboradores más cercanos, de más confianza del “jefe Aquiles” lo convencieron de ir a presentarse ante los coordinadores de la precampaña del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El joven alcalde llegó a la casa donde sirve de oficina a los representantes de Adán Augusto enfundado en una camisa color guinda y un morral lleno de café y pan, fue recibido con mucha cortesía, así como reciben a muchos alcaldes, legisladores, dirigentes y a las personas que simpatizan con ese proyecto. Esto fue aprovechado por el Checo para tomarse muchas fotos y subirlas a las redes para decir que había sido llamado por el equipo de la corcholata mayor, para ofrecerle ser nuevamente candidato a la presidencia de Bochil. El inmaduro alcalde no comprende que en Morena aun no determinan en que municipios llevaran hombres o mujeres como candidatos, tienen que cumplir con la equidad de género, además que en el partido morado no encaja. El Checo Zenteno tiene serios problemas en su administración, trabajadores han comentado que no puede comprobar más de 100 millones de pesos de recursos federales que le han dado y que ya está observado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). El presidente municipal de Bochil, anda como perro sin dueño en busca de que el partido Morena lo adopte, pero los morenistas de esa región de Los Bosques no lo quieren, lo repudian por los continuos escándalos de corrupción y saqueo que existe y que esa información se fuga desde la propia alcaldía. En aquel municipio dicen que su terquedad por reelegirse lo obligará a buscar espacio en los partidos satélites como Redes Sociales Progresistas (RSP) o en el Partido Nueva Alianza (PANAL). Ya veremos con cual color de camisa se presenta el Checo, pero primero tiene que aclarar sus cuentas. Ya veremos que pasa…

Terminamos… Hablando de aspirantes al Gobierno de Chiapas, quien viene dando de qué hablar en últimas fechas es el Secretario de Salud, el doctor Pepe Cruz, pues se le ve muy activo en eventos con el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y los propios de la Secretaría a su cargo, lo cual pone en qué pensar a los adversarios políticos pues es signo de que cuenta con el respaldo del Ejecutivo Estatal, quien en cada escenario donde coinciden destaca mucho el trabajo realizado por el Secretario de Salud tanto en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria como de los indicadores en salud que son evaluados a nivel nacional e internacional… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.