Asevera AMLO que sólo respaldará a candidato ganador de encuesta

– Es presidente de la República manifestó que cuando los candidatos surgen de las encuestas, “nos guste o nos guste, es el pueblo el que decide. Eso debe quedar claro” –

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente al afirmar que respaldará sólo a quien surja de la encuesta: “son mis hermanos y mi hermana pero quien gane la encuesta es al que voy a apoyar”.

Su pronunciamiento sobre la sucesión presidencial surgió de la descalificación que hizo del candidato a gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja quien se presenta como aspirante cercano al mandatario.

“Yo apoyo, y no en este caso, apoyo a los que ganan las encuestas, lo demás es manipulación y se me hace deshonesto. Nada de que no ganó la encuesta, me voy con otro partido pero si soy el candidato de Andrés Manuel. No, eso es un acto de deshonestidad, es engañar a la gente . Cómo voy a apoyar a alguien que pone por delante su interés personal y no está pensando en el interés general que defendemos, el interés público. No se puede llegar así, dejando trozos de dignidad en el camino. Así no es”, argumentó.

Y en ese mismo sentido, agregó “no quiero que se use mi nombre, se me hace un acto de deshonestidad usar mi nombre para una campaña cuando no tengo relación”, expresó.

López Obrador manifestó que cuando los candidatos surgen de las encuestas, “nos guste o nos guste, es el pueblo el que decide. Se acaba el dedazo, puede ser mi hermano, mi hijo, pero se somete a una prueba, un escrutinio, una encuesta y el pueblo dice no, pues no. eso debe quedar muy claro”.

Posteriormente, el ejecutivo Federal aseveró que él respaldara a quien surja de la encuesta, porque con esto el pueblo es el que decide porque el método de elección abierta es muy riesgoso porque permite a los adversarios involucrarse en el proceso e incidir en que sea un candidato más débil.