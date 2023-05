AMLO pide a hispanos no votar por Ron DeSantis en EE.UU.

• El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció ayer su candidatura para la nominación republicana para elecciones de 2024 en EE.UU.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la comunidad hispana a que no vote por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ayer anunció de forma oficial su candidatura para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que seguirá informando sobre quienes buscan la Presidencia de Estados Unidos y su vez atacan a los migrantes.

“Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto (a DeSantis), que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante como se dice en la Biblia merece respeto, hay que respetar dice la Biblia al forastero, no maltratarlo”, dijo.

“Preguntarle a DeSantis, porque en una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio. Y luego sacó lo mismo, o del fentanilo, pensando que con eso va a obtener votos. Que empiece a ver porque en una de esas el fentanilo está llegando por Florida, porque sí llega a EE.UU. desde Asia”, puntualizó.

DeSantis anunció el miércoles de forma oficial su candidatura para la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024 en EE.UU., prometió liderar a Estados Unidos rumbo a un “Gran Regreso”, en caso de llegar a la Casa Blanca.

“Me postulo para presidente para liderar nuestro Gran Regreso Estadounidense”, escribió DeSantis en su cuenta de Twitter, acompañado del que es su primer video oficial de campaña para las primarias republicanas, en las que su otrora mentor, el expresidente Donald Trump (2017-2021), es el favorito.

El gobernador de Florida prometió durante el anuncio de su aspiración a la candidatura presidencial que cerrará la frontera de Estados Unidos con México para hacer frente al tráfico de drogas, entre ellas el fentanilo, y la migración irregular.

“Biden abrió la frontera sur y permitió que cantidades masivas de drogas entren al país. Vamos a cerrar la frontera, construir el muro y haremos que los cárteles rindan cuentas“, manifestó el republicano en su mensaje.

