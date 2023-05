Protegen sus comercios con plásticos en Puebla

México.- Los plásticos en las entradas de los comercios, se han convertido la mejor protección contra la ceniza que ha arrojado en días recientes el volcán Popocatépetl, en el municipio de Atlixco, estado de Puebla.

En un recorrido realizado por 24 HORAS se constató que los comercios de comida y de insumos, como tiendas, supermercados, restaurantes y tortillerías colocaron un plástico protector en la entrada de su negocio.

Los carros bañados en ceniza, al igual que las calles, ventanas y paredes es un común denominador en dicho pueblo mágico.

Jessica, una comerciante de alimentos e insumos indicó que los plásticos que colocan a la entrada de sus comercios son para proteger los productos con el propósito de que no caiga la ceniza en ellos y se contaminen.

“Todos los días estamos limpiando, precisamente para evitar que haya polvo en los alimentos”, dijo.

Sobre los niveles de ceniza reconoció que han bajado a comparación de otros días, sin embargo destacó que no se percata del nivel de esta material volcánico porque los vecinos no barren sus casas.

“Esperemos que ya disminuya y aparte también realmente no veo el que descienda el nivel de ceniza, porque igual como no se barre en todos los espacios y los carros están pasando las azoteas avientan mucha ceniza, toda esa ceniza nos sigue perjudicando entonces pareciera que no hay cese de esto”, dijo.

Por su parte Guadalupe, habitante de Atlixco indicó que con la ceniza que cayó en el techo y las personas que no barren su calle se orina que el municipio continúe sufriendo por este material.

“La ceniza nos afectan los pulmones en la piel uno de mis nietos en su piel le empezó a salir granitos a causa de la ceniza”, reveló.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas