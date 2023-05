Martha Higareda asegura que fue musa de Zoé en “Soñé”

La actriz Martha Higareda reveló que presuntamente fue la “musa” del vocalista de Zoé, León Larregui, para componer el tema de “Soñé”.

México.- En días recientes Martha Higareda se vio envuelta en polémica por sus presuntas anécdotas que ha tenido con diferentes actores de Hollywood, las cuales internautas han señalado incluso como falsas, tras lo creíble de los datos que ha manejado.

Sin embargo, pese a las burlas o críticas que ha tenido la intérprete de “No Manches Frida”, ha continuado compartiendo las experiencia que ha vivido a lo largo de su carrera.

Una de las historias más recientes, fue la que tuvo presuntamente con el cantante León Larregui, pues Higareda aseguró durante una plática que tuvo con el Escorpión Dorado en 2017 , que el vocalista de Zoé habría escrito la canción “Soñé” tras su participación en la película de ‘Amarte Duele’ que protagonizo.

Lo anterior, tras afirmar que por ello dicho tema formó parte del soundtrack de la cinta.

“Zoé vio la película,inspirado en ella, me acuerdo que me contó (León), me dijo: ‘Me inspiró muchísimo y escribí la canción para la película’, contó.

Tras ello, desató las risas de Escorpión Dorado al grado que incluso bromeó diciendo que era la “ pinche musa” de Zoé, a lo que Martha enfatizó que solo lo había sido para el tema.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas