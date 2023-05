DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

RUTILIO EN PALACIO NACIONAL

Comenzamos… Chiapas estuvo durante muchos sexenios marginado por la federación y fue atracado por sus propios gobernadores y sus pandillas. El gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas recibió un estado en total abandono además saqueado en sus finanzas y con muchos miles de millones de pesos en deudas. El progreso parecía imposible, al pago de intereses se destina gran parte del presupuesto. El gobernador Escandón se ha convertido en un buen gestor para conseguir apoyos del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Chiapas se ha ido transformando dejando atrás la marginación y el abandono, el beneficio ha sido para todos los chiapanecos, pero principalmente para los pueblos, las comunidades donde no existía el desarrollo humano, muchas de esas comunidades estaban clasificadas como las más pobres de nuestro país, ahora la vida les ha cambiado favorablemente, reciben atención, apoyos de los programas federales y estatales. Por supuesto que la transformación llevará años, pero ahora sí, hay bases firmes para lograrlo. El cambio en el sur-sureste mexicano está bien apuntalado con obras de alto impacto social que están generando empleos directos e indirectos como es el Tren Maya, el programa Sembrando Vida, el Tren transístmico o interoceánico que se verá fortalecido con la rehabilitación del ferrocarril en el territorio chiapaneco que durante años estuvo en el abandono y ahora se empezará a trabajar en esta vía de comunicación. Muy pronto, por esas vías férreas en el suelo chiapaneco se transportarán los productos chiapanecos, a muy bajo costo tanto al este como el oeste de la Unión Americana, donde le tienen gran aprecio a los cultivos chiapanecos como el café, mango, plátano y otros muchos más. Todo esto se ha logrado gracias al trabajo del ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas para sensibilizar al gobierno federal a apuntalar en el terreno de los hechos el nuevo paradigma que Chiapas requiere para estar dentro de los índices de la media nacional de desarrollo. Dejar, de una vez por todas, marginación, pobreza y abandono, es el objetivo de Escandón Cadenas que ha hecho su mejor esfuerzo para corregir viejas prácticas caciquiles que sumieron en la pobreza por décadas a siete de cada diez chiapanecos. Ahora con el impulso, también, a la educación la niñez y juventud están mejor preparados para transformar su realidad. El resultado positivo al trabajo realizado por el gobernador Rutilio Escandón, se reflejó al ser invitado especial por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a participar en la conferencia mañanera donde presentó a la opinión publica un resumido informe de la situación actual de la entidad chiapaneca. Al finalizar su intervención dijo: "Cuando se conjunta el esfuerzo federal y estatal, Chiapas se transforma y la República Mexicana se fortalece".

Continuamos… El mitómano alcalde de Ocosingo, Chiapas, Gilberto Rodríguez de los Santos se va quedar como el perro de las dos tortas. Este sujeto que milita en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), busca reelegirse y ha querido sorprender a los dirigentes de Morena al llegar a querer afiliarse a ese partido, pero está sumergido en muchos escándalos de corrupción y no lo aceptaron. El Conta Gil, así lo conocen en los basureros políticos, recientemente envió a Jiquipilas despensas y parte de los desayunos escolares que son para la niñez de Ocosingo, para apoyar a una dama que anda en busca de la candidatura para la presidencia municipal en la tierra del malogrado comandante Calvo. Gilberto Rodríguez en su ambición por perpetuarse en el poder, contactó con uno de los operadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para negociar su reelección como edil de Ocosingo, pero la persona que escogió para buscar apoyo es una de las gentes que no tienen prestigio ni poder de decisión dentro del verde, un don nadie, esto ocasionó que este alcalde se exhibiera ante los jerarcas de esa franquicia política con el resultado de que le salió “el tiro por la culata”, como se dice vulgarmente, ganándose el desprecio en el partido verde. La gente de Ocosingo señala al Conta Gil de estar desviando el presupuesto del municipio para sus cuentas personales ya que no han recibido ningún beneficio. El presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dicen, lo asigna a una de sus empresas y lo comprueba con facturas apócrifas o que a cambio de algún favor se las otorgan sus cómplices, pero en ese lugar la gente afirma que las obras las realiza el área de Obras Públicas municipales y él las cobra, a ese grado está la corrupción en el ayuntamiento de Ocosingo. Rodríguez de los Santos presume que compró los contenedores de basura a Leticia Coello viuda de Velasco, mamá del senador Manuel Velasco Coello a cambio de la candidatura para repetir como alcalde, lo que causó enojo del güero Velasco que llamó al Conta Gil para regañarlo y notificarle que a partir de esa fecha queda fuera de ese partido. Todo esto preocupa a la gente de ese municipio y es que ni la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que preside la diputada Paola Villamonte ni José Uriel Estrada Martínez titular de la Auditoría Superior del Estado, se preocupen por revisar como se está utilizando el presupuesto que se asigna a ese municipio. Este edil anda desesperado ya que ahora no lo reciben en las oficinas del PVEM ni del partido Morena, con esto queda claro que es despreciado en esos partidos. La imagen de este corrupto alcalde está devaluada debido a su comportamiento déspota con su gente, los actos de corrupción que señalan desde el interior de la presidencia municipal y el abandono en que tiene a las comunidades. Este cínico alcalde debe ser investigado y esa es obligación de la ASE.

Terminamos… Ahora el Instituto Nacional de Migración (INM), ha instalado en dos puntos de la Frontera con Guatemala, retenes para evitar la entrada ilegal de migrantes. La frontera entre Guatemala y México tiene aproximadamente 965 kilómetros de longitud, dicen los datos oficiales y diariamente la cruzan unos 30 mil extranjeros sin ningún documento. Esta situación ha convertido a la región del Soconusco en un verdadero caos ya que la avalancha de migrantes que entra a México por la frontera sur, presiona de muchas formas para exigir se les permita y ayude a llegar a la frontera norte. El respeto que los indocumentados han perdido a las autoridades mexicanas se refleja en todo el territorio nacional. Los migrantes son intocables y demandan apoyos médicos, alimenticios, de transporte, trabajo temporal y de libre tránsito. Los cruceros viales de todo el estado, lleno de migrantes que piden dinero, los vemos diariamente, familias enteras se han quedado a vivir en Chiapas. El problema se agranda cuando por la zona de la frontera con Guatemala entran diariamente miles de migrantes y de Estados Unidos deportan a los indocumentados de todos los países a México. ¿Serán capaces las autoridades de migración controlar con dos retenes fronterizos el ingreso de migrantes a nuestro país?, definitivamente ¡NO! El caos continuará.

