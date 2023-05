Exige López la renuncia de Ana Gabriela Guevara

– La titular de la Conade ahora piensa como burócrata y de las malas, afirmó. En Morena están desesperados por violar la Constitución y por ello amenazan a los ministros, dijo –

La senadora Kenia López Rabadán exigió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) debido a las irregularidades y daños al erario por más de 425 millones de pesos.

“Derivado de esta corrupción que daña al pueblo de México y a los deportistas, exijo la renuncia de Ana Gabriela Guevara Espinoza como titular de la Conade y que nombren a alguien con honestidad probada, que ayude a los deportistas a poner el nombre de México en los primeros lugares, sin que los deportistas sufran o tengan que estar litigando con el gobierno”, precisó.

En su conferencia de prensa “La Contramañanera”, López Rabadán refirió que los atletas mexicanos por su alto desempeño en las competencias mundiales ganan medallas de oro, de plata y de bronce, son persistentes, disciplinados y se entregan todos los días para representarnos dignamente en el extranjero, y hoy se encuentran abandonados por el Gobierno federal.

“Escuchar a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la señora Ana Gabriela Guevara, acusar a atletas y entrenadores, diciendo que no se les van a entregar sus apoyos y que mejor se pongan a vender cosas, es la muestra clara de que Ana Gabriela ya no piensa como atleta, ni recuerda los años en los que exigía al gobierno, ahora piensa como burócrata y de las malas. Actúa como privilegiada desde el gobierno morenista”, apuntó la legisladora.

Asimismo, explicó que en las auditorías de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 se encontró que la Conade ha realizado contrataciones por adjudicación directa, a empresas que no tienen ni la capacidad financiera, ni técnica, ni operativa, ni comercial para cumplir con los contratos que se les han dado. Aunado a ello, han contratado personal con sueldos fuera de los rangos de los tabuladores y sus funciones no han sido esclarecidas.

Además de un daño al erario por adquirir aparatos deportivos sin acreditar que fueran los modelos, marcas y calidades por los que fueron pagados, agregó.

“Se han encontrado irregularidades en la Conade como facturas falsas, costos de viajes a sobreprecio, pagos duplicados a personal que labora en la institución. La Auditoría Superior estima que, entre 2019 y 2020, hay un posible daño al erario por más de 425 millones de pesos”, afirmó.

Por otra parte, y luego de lo sucedido este fin de semana en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la legisladora reiteró su solidaridad con los ministros que fueron nuevamente agredidos.

“Les reitero mi solidaridad a los ministros de la Corte que fueron agredidos nuevamente. Ver al gobernador de Veracruz y a políticos morenistas de ese estado afuera de la Corte, ofendiendo al Poder Judicial es la muestra clara de que en Morena están desesperados por violar la Constitución y amenazar a los ministros valientes”, aseveró.

Apuntó que, este gobierno de López Obrador tiene ensangrentado al país con más de 151 mil asesinatos y en lugar de que el Presidente rechace las acciones infames del gobernador de Veracruz, hoy se atreve desde la mañanera a respaldarlo, diciendo que “lo hizo bien”.

“No señor López Obrador, no lo hizo bien, la marcha con ataúdes y la agresión a los periodistas en la Corte, demuestra que en Morena no respetan las instituciones, no respetan a los poderes, no respetan a la Constitución, no respetan a los mexicanos”, indicó.

La senadora por el PAN llamó a que se investigue el uso de recursos públicos para la realización de esta marcha y se pare con esta violencia generada desde el gobierno.

“Presidente, debe de parar esta polarización. Un día el coordinador de diputados, morenista, propone una consulta pirata. Después el presidente del Senado, morenista, presenta una iniciativa para cumplir con sus caprichos. Al otro día, el gobernador morenista de Veracruz, hace un circo con ataúdes. Ya debe parar presidente, porque sus subordinados queriendo quedar bien con usted, llegan a extremos que, si hoy no se paran, después van a ser lamentables”, concluyó.