Dante Delgado critica y desprecia a PRI, PAN y PRD

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado afirmó que está descartada una posible alianza con la coalición electoral Va por México para las elecciones presidenciales de 2024, porque “nos invitaron a subirnos al Titanic”.

Agregó: “Yo no los quiero despreciar, pero nada más llevan 22 candidaturas perdidas para gobernador y nos invitan a un proyecto que no tiene rumbo, porque la suma no es así, es suma de ideas con garantes sociales. Muchos dicen que no alcanza el tiempo; claro que alcanza; presumen que tienen estructura y no la tienen, véanlos, se desmoronan”.

Delgado llegó a San Cristóbal para participar en el inicio de los trabajos del seminario medio ambiente y sostenibilidad para construir el proyecto de gobierno de MC 2024-2030.

En rueda de prensa al concluir la primera jornada de trabajo, manifestó que “a diferencia de otros que quieren llevar adelante una vieja cultura priísta, que, perdón que se los diga, la cultura priísta es la que prevalece en México hasta ahora porque la ha usado el PRI y porque al PAN le encantó”.

Sin embargo, abundó, “al que pone loco es a López Obrador; está feliz de no tener contrapeso alguno y por otra parte la sociedad que quiere ver a la oposición que ya no es la oposición que está descontrolada y eso hace que se vuelva más arrogante en sus desvaríos emocionales el presidente de la República porque él hace lo que quiere por una parte y la sociedad se inconforma, se manifiesta de múltiples formas, pero no ve en corto tiempo una salida”.

Sostuvo que “la salida es la opción que ha venido planteando MC, por eso lo hemos dicho en muchos lugares y lo queremos repetir: ganaremos el próximo año la presidencia de la República porque las condiciones están dadas para que el desencanto ciudadano advierta que sí hay salida”.

—Vemos que la oposición está desorganizada, le comentó un reportero.

—Claro.

—Le está ganando el tiempo.

—Les quiero recordar que hay tiempo suficiente para hacer el proyecto. Lo que hacía falta es que se den cuenta que ese proyecto no funciona, al que le habían apostado mucho, que era revivir zombis. Ahora lo que tenemos que hacer es construir el nuevo proyecto que necesita México. Estamos armándolo.

—¿Usted se considera precandidato?

—Claro que lo soy, pero le doy prelación a organizar el realineamiento de las fuerzas que a estar pensando en candidaturas. No ando buscando candidaturas, sino construir el proyecto que le dé salida y viabilidad política a México. No se puede chiflar y tomar pinole.

—¿Está descartada, entonces la posibilidad de que MC vaya en alianza con el PAN, PRI y PRD en 2024?

—Nos invitaron a subirnos al Titanic. ¡Imagínese usted! Querían que MC fuera un violín ahí tocándolo. ¡Por favor! (Fuente: La Jornada. Foto: Especial)