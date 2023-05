Chiapas está listo para el Macro Regional de Atletismo

• Las competencias se desarrollarán del 23 al 28 de mayo en la pista del Indeporte, para la cual un total de 1005 participantes de 12 estados del país estarán buscando su clasificación

El comité organizador del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas afina detalles para la organización del Macro Regional de Atletismo de la Zona “C” a desarrollarse del 23 al 28 de mayo, para la cual se tendrá la participación de 1005 integrantes de 12 estados de la república mexicana que estarán en busca de su clasificación a rumbo a los Nacionales Conade 2023.

Las competencias matutinas y vespertinas de pista y campo se desarrollarán en la pista sintética del Instituto del Deporte, donde albergarán atletas de los estados de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Campeche, Hidalgo, Instituto del Seguro Social (IMSS), Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz, Puebla, Tabasco, Quintana Roo y el anfitrión Chiapas.

Cabe destacar que las categorías participantes de este importante evento de México, serán en el sector Sub 16, 18, 20 y 23 en ambas ramas dentro de las pruebas de pista y campo, que estarán en busca de los tiempos y marcas que les dé la oportunidad de participar en los Nacionales Conade 2023 que se efectuará en el estado de Tabasco.

El comité organizador del Indeporte dio a conocer que el programa de competencias iniciará con la entrega de acreditaciones el 23 de mayo en horario de 9:00 a 18:00 horas en la Sala Cemecad del Indeporte, para que en punto de las 19:00 horas se de la junta previa en el audiovisual de la Facultad de Música del Unicach.

Para el 24 de mayo del presente arrancará la primera jornada vespertina de competencias en la pista del Indeporte en los horarios de 17:00 a 22:30 horas, dentro de las categorías sub 16 y sub 23 ambas ramas; para el 25 de mayo en las categorías sub 16 y sub 23 ambas ramas en los horarios de 17:00 a 24:00 horas.

El viernes 26 de mayo las acciones de doble jornada, se desarrollarán de 7:00 a 12:30 horas y de 17:00 a 23:00 horas en las categorías sub 16, 23, 18 y 20 ambas ramas; para el sábado 27 de mayo las contiendas darán principio a partir de las 17:00 a 23:00 horas en el sector de la sub 18 y 20 ambas ramas; y cerrando las acciones del domingo 28 de mayo con las competencias de 7:00 a 13:00 horas en la categoría sub 18 y 20 ambas ramas.