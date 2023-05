Tres equipos lideran el Futbolito Bimbo 2023 

• Tierra y Libertad, UNESCO y Constitución de 1857, con marca perfecta en el certamen

Previo al arranque de la quinta semana de acciones del Futbolito Bimbo 2023 en Chiapas de la rama varonil, los representativos de la primaria UNESCO y Tierra y Libertad de Tuxtla Gutiérrez se presentan como las únicas con marca perfecta de cuatro victorias; en la rama femenil, Constitución de 1857 suma al momento tres victorias en igual número de fechas disputadas.

En la cancha «Ramón Velázquez» del Instituto Hispano Jaime Sabines (IHJS) de Tuxtla Gutiérrez, la UNESCO sumó su cuarta conquista del campeonato a costa del representativo de Plan de Ayala, al son de 6 goles a 1; de esta manera, el cuadro varonil capitalino llegó a 12 unidades que le permiten liderar el Grupo 2, siendo además la mejor ofensiva del torneo con 45 goles a favor y contando con la diferencia de goles más alta, con +37.

Por su parte, el conjunto de Tierra y Libertad se impuso en la cuarta ronda por 3 goles a 0 al cuadro de Gabriela Mistral, para alcanzar también su cuarto triunfo del Futbolito Bimbo 2023, llegando a 12 puntos y una diferencia de +16 anotaciones que le permiten encabezar el Grupo 3.

Al respecto, vale la pena destacar que en el Grupo 1 de San Cristóbal de Las Casas, la primaria Adolfo López Mateos lidera la estadística con 9 puntos y diferencia de +36, producto de tres victorias en igual número de fechas efectuadas hasta el momento.

Por la rama Femenil, la escuela primaria Constitución de 1857, de San Cristóbal de Las Casas, acumula tres victorias consecutivas en el arranque del campeonato, para liderar el Grupo 1 con 9 unidades.

Las acciones del Futbolito Bimbo 2023 continúan este lunes 22 de mayo en la cancha del Instituto Hispano Jaime Sabines, a partir de las 8:00 de la mañana, con el partido entre la primaria Camilo Pintado Rincón y Gabriela Mistral; posteriormente se disputarán los encuentros: Fray Víctor María Flores Vs Hampton School; Escuela Primaria Educación Popular Vs Tierra y Libertad B y; Colegio La Salle de Tuxtla Vs Colegio La Paz de Chiapas.