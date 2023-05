LA MIGRACION SE VOLVIÓ TRAGEDIA

Fernando Hinterholzer Diestel

Hace unas semanas, recibí el mensaje en mi cuenta de Twitter de un ciudadano egipcio, quien pedía ayuda para poder inmigrar a los EEUU, y asistencia en su paso por nuestro país. Mi respuesta fue contundente, no vengas a México para intentar cruzar a Estados Unidos, porque puedes morir en el intento. Y es que el secuestro y extorsión de inmigrantes en nuestro país se ha vuelto un negocio sumamente redituable para los grupos del crimen organizado que operan en el territorio nacional. Las ganancias que obtienen alcanzan cientos de millones de dólares por esa ilícita y criminal actividad que, toda vez que corresponde al gobierno federal atender por lo que toca a la política migratoria y seguridad en las fronteras, también obliga a Estados y municipios en cuanto a la seguridad interior de sus territorios y a la protección de los derechos humanos de los migrantes. Lamentablemente, la negligencia de los tres órdenes de gobierno ha provocado que los casos de secuestro se disparen de forma escandalosa en todo el territorio nacional, en medio de una fracasada estrategia del gobierno de la 4 y a la inoperancia de los cuerpos policiacos estatales. La impunidad con la que se desempeñan los grupos criminales ha permitido que miles de indocumentados sean “clientes naturales” de secuestro y extorsión. Todo el mundo sabe las cuotas que llegan a exigir a los indocumentados que alcanzan los 5 mil dólares, incluso, muchos migrantes son contratados por las mismas agrupaciones criminales, para realizar actividades ilícitas.

En las últimas semanas, hemos leído en la prensa o visto en los noticieros televisivos, los secuestros masivos en Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Nuevo León todos por la carretera 57, y no son los únicos. Existen registros de muchos casos en toda la república mexicana. Los grupos criminales de delincuencia organizada se han prácticamente apoderado de las rutas utilizadas por los migrantes que se usan para llegar a la frontera norte, en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, entre otros. Los grupos de inteligencia tanto del Ejército mexicano como de la Marina tienen información relevante que apunta a los cárteles del Pacífico, del Golfo, del Noreste y Jalisco Nueva Generación en estas actividades criminales. Durante los primeros meses de este año, el INM, el Ejército mexicano y la GN informaron, que han sido rescatados más de 33 mil extranjeros de manos de sicarios criminales. El secuestro de 52 migrantes que viajaban en autobús de Chiapas a Nuevo Laredo es idéntico al de hace unos días, exactamente en el mismo lugar, donde fueron localizadas 100 personas privadas de su libertad. Tal y como sucedió aquella vez, el secuestro fue denunciado y las fuerzas policiacas federales encontraron a los migrantes secuestrados. Pero esos casos no son ni remotamente los únicos: ese tramo de carretera 57 ya es considerada como una zona de terror, “donde se repiten los secuestros, los robos de tráileres, los asesinatos, las violaciones. Ocurre con migrantes y con viajeros, con transportistas y turistas”. Y lo que allí sucede es la mejor demostración de por qué la estrategia de seguridad de AMLO no funciona, desde que se denunció la desaparición de los migrantes, el presidente dio la orden de movilización en toda la región, de la GN para encontrarlos, todos fueron localizados, pero no así sus secuestradores. Ya se sabe que cuando llega el Ejercito o la Guardia Nacional después de haber cometido un crimen de esas dimensiones no se llega a nada: los criminales lo saben y se esconden en su guarida, “no se logra romper las redes delincuenciales”, aguardan a que la autoridad se retire y vuelven a operar de la misma forma en que lo hacían. Además, siempre cuentan con el apoyo de autoridades y fuerzas policiales locales, tal y como ha sido comprobado en toda esa región de San Luis Potosí.

El gabinete de seguridad del gobierno de la república, tiene basada su estrategia de seguridad en “la reacción” y de lo que se precisa hoy en día es más bien “de ir un paso adelante de las organizaciones criminales”, y para ello hay que contar con mucha mayor inteligencia y destruir esas redes antes de que actúen. Puede argumentarse que en algunos casos se hace, pero si durante más de una década, los mismos grupos criminales siguen actuando exactamente igual en la misma zona del territorio, sobre la misma vía y no pasa nada, y si no pueden esos grupos criminales ser eliminados y ser llevados ante la justicia, no sirve de nada que, luego de cometido algún delito que tenga trascendencia, se trasladen allí fuerzas federales.

Lo inhumano de la política migratoria en México, han sido por supuesto dos tragedias, ante las cuales la indiferencia del gobierno ha sido la respuesta. El haber dejado morir calcinados a cuarenta migrantes en una cárcel que funcionaba como estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Un crimen de Estado que ni siquiera le costó el puesto al director del Instituto Nacional de Migración La tragedia que se quiso explicar señalando a las víctimas de ser ellas quienes iniciaron el fuego. La segunda reacción fue el anuncio del ajuste de la política migratoria y la creación de una coordinación que, a más de un mes del aviso, “es el secreto de Estado mejor guardado”. La otra infame tragedia, es el secuestro masivo de migrantes por parte del crimen. Una desgracia ante la cual la respuesta gubernamental no es actuar de manera contundente en las carreteras y las zonas donde el crimen ha encontrado una zona de impunidad y oportunidad a quien migrante o no por ahí transite. “No, nada de garantizar derechos fundamentales ni de ir por los secuestradores, sólo la amable recomendación de no cruzar el territorio nacional y, de hacerlo, no dejarse engañar por traficantes, polleros o coyotes”. Así de sencilla y estúpida la postura del gobierno obradorista.

Nada de documentar, ordenar, regular y asegurar el paso de migrantes y conjurar el jugoso negocio criminal de la trata de personas que, con frecuencia, se rubrica con sangre. Las bandas delincuenciales hoy imponen candidatos, se adueñan de las carreteras, extorsionan a los comerciantes, desaparecen a los jóvenes e incluso secuestran a migrantes. Todo esto, ante la renuencia del gobierno federal de hacerse cargo de la seguridad del país. La administración de López Obrador se ha convertido en la que más derechos humanos ha violado. En los centros del Instituto de Migración, los migrantes están hacinados, no tienen servicios médicos, ni baños, ni alimentos, ni agua. Aunado a ello, este gobierno morenista es cómplice de las bandas criminales que los asaltan, golpean, extorsionan, secuestran y asesinan. La política de seguridad de López Obrador ha sido un rotundo fracaso, como lo ha sido su gobierno. Toda esta sangre y toda esta muerte tienen una solución: votar para que esto ya no suceda. Es tan contundente la fallida política migratoria en México, que el propio presidente López Obrador dijo en la Mañanera: “la travesía hacia el norte es riesgosa en extremo”.

ES CUANTO

ADENDDUM: la insistencia de la total falta de transparencia en la información básica de las obras emblemáticas del gobierno, usando indebidamente el concepto de seguridad nacional. La única razón de este decreto, si uno le adiciona el ataque frontal de desaparecer el INAI, “es que el nivel de corrupción e incompetencia debe ser catastrófico”.