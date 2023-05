Andrés Guardado, un histórico con un legado poco valorado en México

• Guardado ha vestido en Europa las playeras del Deportivo, el Valencia y el Betis, en España; el Bayer Leverkusen, en Alemania, y el PSV Eindhoven, en los Países Bajos

México.- Andrés Guardado, centrocampista del Real Betis español, anunció el pasado martes su retirada de la selección de México, un país en el que su histórica carrera y legado es poco valorado, algo que no pasa en el balompié europeo, donde es reconocido por su trayectoria.

“En Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá. En México se me ve como un dinosaurio, como que no se me da tanto el valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje guiar. Es parte de ser jugador”, explicó a Star+ antes de que en Catar 2022 disputara su quinto Mundial.

Además de ser uno de los cuatro mexicanos con cinco copas del mundo, Guardado es el seleccionado mexicano con más partidos internacionales con 181 y con más encuentros en el fútbol europeo, en el que sus compatriotas sufren para destacar.

Sin embargo, todas estas credenciales no evitaron que previo a la Copa del Mundo de Catar comentaristas de las televisoras con más audiencia de su país y parte de la afición pidieran que no fuera convocado y renunciara a la selección mexicana.

Las críticas hacia Guardado fueron por su edad, 36 años, que al parecer de sus detractores lo limitaban con el Tri, a pesar de que en el Real Betis era considerado como uno de sus capitanes y un titular de rotación en el esquema del entrenador chileno Manuel Pellegrini.

“Un jugador que lleva cinco mundiales merece todo el respeto. Aparte de lo que es futbolísticamente, lo que significa como persona y para los grupos aporta muchísimo allá en donde está. Además mantiene una línea muy sobria en su juego. Se ha ganado el respeto mundial y es una institución, no solo en el Betis, sino en el fútbol mundial”, comentó a EFE Antonio Cardón, exdirectivo del Betis.

Esta opinión es la que se repite en la mayoría de sus compañeros, estrategas y directivos que Guardado ha tenido en el fútbol europeo, al que llegó en 2007 para fichar con el Deportivo La Coruña español.

En el PSV Eindhoven neerlandés es considerado una leyenda. Cada vez que Guardado se asoma al estadio de los granjeros, los hinchas vitorean su nombre y aplauden a su excapitán, que les ayudó a ganar dos títulos de liga.

Pero en México, el legado del mexicano con la carrera más longeva en Europa por encima de Hugo Sánchez y Rafael Márquez, no es tan valorada e incluso en el anuncio que hizo de su retirada de la selección en sus redes sociales hubo comentarios que se alegraban por la noticia y decían que se había tardado.

Con el Tri, Guardado conquistó tres títulos de Copa Oro y uno de Copa Concacaf. Los Mundiales en los que participó fueron Alemania, 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022.

En Catar, Andrés puso su nombre en la historia al empatar al alemán Lothar Matthaus, al italino Gianluigi Buffon, al argentino Lionel Messi, al portugués Cristiano Ronaldo y a sus compatriotas Antonio ‘Tota’ Carbajal, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa como los únicos futbolistas en ser convocados a cinco copas del mundo.

Guardado ha vestido en Europa las playeras del Deportivo, el Valencia y el Betis, en España; el Bayer Leverkusen, en Alemania, y el PSV Eindhoven, en los Países Bajos

Con información de EFE

Foto: Archivo