Violencia en México sigue porque jueces no hacen su trabajo: Mier

• Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de Morena, se lanzó este viernes contra el Poder Judicial

México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, advirtió que el Poder Judicial únicamente favorece a quienes tienen dinero, mientras tanto, miles de mexicanos continúan sin recibir justicia.

“En México no hay justicia, miles de mujeres violentadas no han encontrado respuesta en la impartición de justicia; muchas mujeres desesperadas, destrozadas porque vieron cómo sus hijas perdieron la vida, no han encontrado respuesta en el Poder Judicial”, afirmó.

Al respecto, aseguró que la reforma al Poder Judicial es necesaria ya que no se puede acabar con la inseguridad y con la delincuencia porque los jueces no están haciendo su trabajo.

“El dinero es lo que los mueve, y la gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta; y por eso hay que hacer una reflexión, sin apasionamientos, serena tranquila, pensando en México, pensando en la gente, creo que les conviene”, refirió.

Mier Velazco indicó que se busca preguntarle, primeramente, a todos los mexicanos a través de una consulta si están de acuerdo o no en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y si se modifica la manera en cómo se eligen.

”Son 11 ministros, quienes duran 15 años en su cargo, tienen sueldos de más de 7 millones de pesos al año; disponen de otros 7 millones de pesos para contratar a personal adicional; al personal que tiene de por sí sus órdenes en la Suprema Corte de Justicia”, declaró.

Respecto al procedimiento de elección de los ministros, detalló que puede ser diferente a como se eligen los diputados o el Presidente, “puede ser incluso por insaculación, reconociendo méritos, trayectoria, los que han dado resultados, los que son honestos, los que son imparciales, los que tiene un compromiso realmente con la justicia”.

“Con un comité técnico que evalúe quiénes son los mejores, hombres y mujeres, que abiertamente los medios de comunicación los conozcan y que después un comité técnico los evalúe y se puedan insacular”, apuntó.

Igualmente, agregó que los medios de comunicación pueden presentar cuáles son sus atributos, debatan y que se elijan a través de voto, pero lo primero es preguntarles a los mexicanos si están de acuerdo o no que se elijan de otra manera o que todo siga igual.

“Porque, hoy en día, el pueblo de México no sabía de la existencia de la Suprema Corte y que sus ministros tienen fideicomisos acumulados por 22 mil millones de pesos para cuando se retiren”, advirtió.

Con información de SUN

Foto: Especial