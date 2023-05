Pescadores recibirán a Adán

Desde el Sur

Armando Chacón Ramírez Corzo

Comenzamos… En Chiapas se prepara un magno recibimiento al aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández. El titular de la Secretaria de Gobernación, realizará la próxima semana, el día 25, una gira de trabajo en Tonalá, Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez. En la Costa sostendrá una reunión con organizaciones de pescadores y en Coita se reunirá con productores de café, en la capital chiapaneca será una reunión privada con sus coordinadores de la precampaña. En Tonalá y Ocozocoautla serán grandes concentraciones donde Adán Augusto presentará los programas federales de apoyo a pescadores y cafetaleros, pero también escuchará las propuestas de los representantes de estos sectores productivos. Por supuesto que esta nueva gira que hará la corcholata mayor en tierras chiapanecas, serán para sumar simpatizantes a su proyecto político. El candidato totalmente Palacio sin duda, es el que tiene más clientela electoral…

Continuamos… Ya lo dijimos, al que tienen que investigar a fondo es al aún alcalde de Huixtla, Carlos Salazar Gam señalado por la propia población de ese municipio de ser corrupto y mafioso. Ayer jueves de nueva cuenta las terminales de transporte público cerraron sus puertas ante la amenaza de muerte por extorsión que vienen padeciendo. Y es que el alcalde lejos de dar seguridad a los huixtlecos, como es su obligación, existe la plena sospecha que es parte de los grupos delincuenciales, lo que preocupa a toda la población. Mientras Huixtla se ha convertido en un lugar peligroso, Carlos Salazar anda ocupado investigando quienes podrían ser sus próximos contrincantes para la contienda electoral del 2024 y no en cumplir su obligación como alcalde. Salazar Gam es un tipo muy ambicioso, pero poco inteligente, por eso algunas de sus gentes de confianza lo están convenciendo de que podría ser nuevamente presidente de Huixtla, ahora por los colores de Morena, pero la realidad es que en el partido guinda no encaja. En los sondeos que han hecho en ese lugar, la gente aprovecha y demuestra el repudio que le tiene al demente y corrupto Carlos Salazar ya que aparece en último lugar, muy por debajo de algunas personas que consideran pueden ser candidatos. Comentan que el edil anda desesperado buscando padrino para que lo apoyen, incluso, dicen en la tierra de la Piedrona, que utiliza a delincuentes para amenazar a los que considera sus enemigos políticos y presionar para ser candidato. Señalan que Carlos Salazar con recursos del ayuntamiento ha instalado una oficina lujosa en la cabecera municipal para una de las corcholatas nacionales, lo que ha provocado el enojo de todos los sectores sociales. Este hampón debería recordar lo que dijo recientemente el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado: “será revisado el perfil y la trayectoria de las mujeres y hombres que aspiren a ser candidatos de Morena en todos los cargos de elección popular, porque el Partido Regeneración Nacional no será cueva de delincuentes”. Carlos Salazar definitivamente tiene las puertas cerradas en Morena, ya que militantes de ese partido han informado a Mario Delgado sobre las acciones vandálicas y deshonestas en que incurre diariamente el actual edil de Huixtla, lo que tiene convulsionado a ese municipio. Trascendió que ayer, atendiendo el clamor ciudadano de auxilio, elementos de corporaciones policiacas estatales y federales arribaron a ese municipio para poner orden y proteger a la gente, todo esto sin tomar en cuenta al alcalde que es el principal sospechoso de estar coludido con los malhechores, además de ser el causante de la ingobernabilidad que existe en todo el municipio. La mayoría de los huixtlecos comentan que la delincuencia gobierna desde la oficina principal del palacio municipal. Así las cosas en Huixtla…

Terminamos… Todo indica que el próximo cuatro de junio, día en que se realizarán elecciones para elegir al titular del Poder Ejecutivo en el Estado de México y en Coahuila, no habrá ninguna sorpresa. En el Estado de México el padrón electoral tiene 12 millones 247 mil 064 votantes, dos mujeres se disputan la gubernatura: Delfina Gómez Álvarez de la alianza conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y la otra candidata es Alejandra Del Moral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (NA). En esa entidad las cosas están definidas, la próxima gobernadora será Delfina Gómez. En el EDOMX por primera ocasión el partido tricolor perderá la elección, habrá alternancia. En el estado de Coahuila donde la gubernatura se la disputan: Manolo Jiménez Salinas por la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Armando Guadiana Tijerina candidato del partido Morena; Ricardo Mejía Berdeja abanderado del Partido del Trabajo (PT) y Evaristo Lenin Pérez Rivera es el candidato por los partidos Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la coalición “Rescatemos Coahuila”. 2 millones 323 mil 536 ciudadanos están inscritos en la lista del padrón electoral de Coahuila. En esa entidad el que va arrasando en las encuestas serias, es Manolo Jiménez Salinas de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”. En Coahuila no habrá alternancia, el tricolor y sus aliados conservarán el poder. Lo que se resalta es que ninguno de los candidatos de Coahuila y las candidatas del Estado de México han presentado su declaración patrimonial, se supone que la 3de3 es importante para que los electores conozcan el patrimonio de cada candidata o candidato. Pero en fin, los órganos electorales no hacen respetar las leyes. Conclusión, el EDO de MX es para Morena y Coahuila para el PRI y sus aliados…

De Salida… De ultima hora trasciende que un grupo de campesinos que pertenecen a una organización, persiguieron y quisieron ejecutar al ex edil de Venustiano Carranza, Armando Trujillo Ancheitia, no lograron su objetivo. Todo por motivos de diferencias políticas ya que argumentan la actual diputada local por ese distrito, Verónica Alcázar esposa de Armando Trujillo, se anda promoviendo para ser candidata a la alcaldía de Carranza. Las diferencias políticas entre grupos ocasionan que acciones de este tipo desestabilicen la paz social de esa región. Lamentable que la convivencia se fracture por intereses políticos, hasta llegar al grado de costar vidas humanas… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.