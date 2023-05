“Me impactó, me cambió”, asegura Cristina Fernández sobre el intento de asesinarla

• Cristina Fernández reveló que el atentado que sufrió en 2022, la “impactó” y la “cambió”, porque consideraba que esa época de violencia “había sido superada”

Argentina.- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reveló que el atentado que sufrió a las puertas de su casa en 2022, la “impactó” y la “cambió”, porque consideraba que esa época de violencia “había sido superada” en el país y por el temor a cómo podría haber influido su muerte en su hija Florencia.

En la primera entrevista televisiva que concede desde 2017, al canal C5N, y al ser consultada por si el frustrado ataque -por el que continúan tres personas detenidas- le cambió la vida, Fernández, emocionada, subrayó: “Me impactó, me cambió, medidas de seguridad que antes nunca tomaba, pero fundamentalmente también lo que más me impactó es que yo creía que esa época de Argentina había sido superada”.

La también expresidenta (2007-2015) ahondó en el ataque cuando el entrevistador le preguntó por la polémica que generaron dos periodistas en abril pasado cuando en un programa se refirieron al estado de la salud de su hija, Florencia Kirchner, de quien dijeron sufre “anorexia nerviosa galopante” por “falta de madre”.

Aunque no entró a calificar esas palabras, Fernández sí reveló que en lo que más le influyó el atentado tal vez fue el temor a dejar a su hija sin madre.

“A ver, Máximo (su otro hijo) es grande, es un hombre, no depende de mí. Pero mi hija Florencia sí (…) Mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología, como puede tener cualquier mujer, vinculada con lo que ya sabemos”, agregó.

“Ella sí me necesita a mí y siento que mi nieta Elena, que tiene un padre maravilloso, pero siento que mi hija sí me necesita y que si a mí me pasara algo ella sufriría mucho. Podría agravarse su patología y enfermedad. Nadie tiene comprada la vida, pero en definitiva, pensar que sería, si yo no estoy, de Flor, sí es una cosa que me afecta humanamente”, sentenció.

La vicepresidenta consideró que el ataque, por el que insiste que se investiguen supuestos vínculos con miembros de la principal coalición opositora, “fue precedido por mucha violencia mediática”.

“Fueron años y años de tapas (portadas en su contra), agresiones, de absoluta deshumanización y de violencia mediática simbólica. Y fundamentalmente contra mi condición de mujer”, indicó.

El ataque fallido fue perpetrado el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre se acercó a la vicepresidenta, le apuntó al rostro con un arma y gatilló sin que saliera el proyectil.

En la entrevista, Fernández volvió a criticar a parte del Poder Judicial, que asegura se ha convertido en un dispositivo de persecución política, vinculado a la oposición, y aseveró que se considera “en libertad condicional”.

Ya el martes pasado, la vicepresidenta anunció que no será candidata a las elecciones presidenciales de octubre, al reiterar que la Justicia la proscribió al condenarla por corrupción en diciembre pasado.

