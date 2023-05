El día del incendio en Ciudad Juárez “estaba a mil 800 kilómetros”: Garduño

• Francisco Garduño, titular del INM, apuntó que al momento de la tragedia en Ciudad Juárez “no podía llegar en tres minutos” al sitio

México.- Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), dejó en claro que duerme tranquilo tras el incendio en una estación migratoria de Ciudad de Juárez, el cual dejó un saldo de 40 personas extranjeros muertas.

Durante una entrevista en el marco de una visita al archivo del INM, Garduño Yáñez apuntó que al momento de dicha tragedia “estaba a mil 800 kilómetros de distancia”

“Si, yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podía llegar en tres minutos a la conflagración que provocaron con dolo dos venezolanos y empleados del instituto irresponsablemente no localizaron la llave”, enfatizó.

El encargado del INM dejó en claro que no piensa en renunciar a cargo, aunque será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien decida su continúa al frente del Instituto.

Un juez mexicano decidió el pasado 30 de abril abrir juicio contra Francisco Garduño, titular del INM, por su responsabilidad en el incendio en un centro migratorio del Gobierno mexicano en la fronteriza Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

“Estoy vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones con relación al proceso. Me sigo acogiendo a la garantía constitucional”, dijo el funcionario a la salida de la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.

El titular del INM aseguró también que seguirá al frente de su cargo, mientras no se decida lo contrario, pese a las críticas por su actuación en el incidente.

“Seguiré trabajando en el INM mientras no se determine lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, precisó.

Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, argumentó que el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incidente, debido a que delegaba la responsabilidad del cuidado de migrantes a otros funcionarios.

Tras la tragedia, el presidente Obrador justificó que Garduño permaneciera en su cargo, pero señaló que cuando concluya la investigación de la FGR decidirá si lo mantiene o no en el puesto.

También ha prometido que habrá justicia en el caso.

Con información de SUN

Foto: EFE