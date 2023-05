Asegura Adán Augusto que hay piso parejo para todos los aspirantes presidenciales

En gira de trabajo por el estado de Baja California Sur, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo que hay piso parejo para todos los aspirantes de Morena rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Al participar en el Diálogo Gobernabilidad en México, en el parque Los Mangos, en la ciudad de La Paz, el encargado de la política interior aclaró que su visita es parte de su trabajo que tiene a su cargo como titular de la Segob, por lo que no se trata de promoción personal.

Luego de que los reporteros lo cuestionaron si estaba ahí para que “Siga López”, el tabasqueño repuso que “son tiempos de trabajo, de acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador; ya después vendrán los tiempos de otros trabajos”.

Asimismo, fue cuestionado en relación con temas de sus aspiraciones políticas, sin embargo, evitó caer en violaciones a la ley electoral al señalar que no podía responder si es el “delfín”, no obstante, advirtió, que “ahí vamos a estar” y “eso se lo voy a decir otro día, no puedo ahorita”, expresó.

Cabe señalar que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró su respaldo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para ser el candidato presidencial de Morena en 2024.