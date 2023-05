Pancho Barraza da más detalles sobre su accidente en carretera

• «Es una bendición estar aquí, estar sano y con vida», fueron las palabras del cantante luego de comunicar que su auto quedó dañado por ambos lados

México.- Fue el pasado 9 de mayo cuando Pancho Barraza, cantante de música regional mexicano, preocupó a sus seguidores luego de haberse visto involucrado en un grave accidente automovilístico en la carretera Tepic-Mazatlán. Días después del incidente, el artista compartió los detalles y expresó su alivio al salir ileso del episodio.

Si bien, el intérprete de «Mi último deseo» no sufrió ningún daño físico, su lujoso auto, marca Porsche, quedó completamente destrozado . Aunque su equipo lanzó un comunicado sobre lo ocurrido, no dieron más detalles y solo publicaron algunas fotografías donde se observan los daños del vehículo.

En entrevista con «Sale el sol», el renombrado «poeta del amor» explicó que ninguna de las dos partes tuvo la culpa en el accidente, pues cree que el otro conductor no logró verlo cuando intentó rebasar y golpeó de forma accidental su auto.

«(Fue) de esos accidentes que no es un descuido tuyo, ni de ellos. Yo creo que el individuo no me vio, no puedo asegurar si me vio o no porque no le pregunté. Él se fue. Estoy seguro de que, si me hubiera visto, no echa su tráiler encima de mi coche», dijo.

Aseguró, que estuvo a punto de que otro tráiler le pasara encima, sin embargo, logró evitarlo.»Iba un tráiler de frente, aquí la cuestión era esquivar. Bendito sea Dios estoy bien»,

Por otra parte, contó que ambos vehículos provocaron daños en los costados del Porsche, situación que lo hizo agradecer estar vivo, además, prometió ser más precavido.

«Cuando vas en carretera se ve cuando hay riesgos y cuando no hay riesgos, y este riesgo yo sabía que existía. Es una bendición estar aquí, estar sano y con vida», concluyó.

En el comunicado, que se publicó en Instagram, se detalló que Barraza había sido atendido por médicos y se encontraba en buenas condiciones.

Posteriormente, circuló un video de él en el que, aparentemente, contaba a su pareja, Gabriela González, cómo se encontraba por lo sucedido.

Actualmente el cantante se prepara para realizar algunos shows en ciudades de Estados Unidos.

Con información de SUN

Foto: Especial