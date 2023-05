Sacude Chiapas sismo de 6.2 grados; no hay daños

– El Servicio Sismológico Nacional reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 60 kilómetros y fue catalogado como un sismo de intensidad moderada –

Ciudad Hidalgo.- Un sismo de magnitud 6.2 sacudió esta tarde la región de Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional. El epicentro se ubicó en Ciudad Hidalgo y el temblor ocurrió aproximadamente a las 17:02 horas, con reportes de haber sido sentido también en Guatemala.

Afortunadamente, las autoridades locales han confirmado que el sismo no causó daños significativos. Tanto en la Ciudad de México como en Puebla, las autoridades determinaron que no era necesario activar la alerta sísmica, ya que la magnitud del sismo no alcanzaba el umbral requerido para tomar esta medida preventiva.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 60 kilómetros y fue catalogado como un sismo de intensidad moderada. A pesar de su magnitud, las autoridades de Chiapas aseguraron que no se han registrado afectaciones y que están llevando a cabo un monitoreo de las distintas regiones del estado para proporcionar información actualizada. (Foto: Pixabay)