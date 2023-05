Por compra de Citibanamex, Larrea se reúne con AMLO

México.- Germán Larrea dueño de Grupo México visitó de nueva cuenta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el marco de la compra de Citibanamex a Citigroup.

Apenas este martes, luego de que AMLO dijera en la “mañanera” que ve con buenos ojos la adquisición del Banco Nacional de México (Banamex) por parte de la empresa de Larrea Mota Velasco, éste se reunión con el mandatario y su Consejo Económico Asesor.

En el encuentro de este 16 de mayo participaron además del CEO de Grupo México, Miguel Rincón Arredondo (Bio Pappel); Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta, entre otros.

El martes, López Obrador subrayó que si bien mantiene diferencias con Germán Larrea:

“Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esta operación porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones ni siquiera requisitos sino recomendaciones. Entonces, sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, eso es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a hacer los del Grupo México no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto, ese es otro cantar, en el caso de la venta o compra del banco no hay problema”.

A la par de esto, el mandatario federal reiteró sus “recomendaciones” para el proceso de adquisición:

“Que capital mexicano lo adquiera. Estar al corriente con sus impuestos. Que el acervo cultural Banamex se quede en el país”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas