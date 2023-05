Inai denuncia que unidades de transparencia se niegan a entregar información

• La comisionada Norma Julieta del Río defendió que “el Inai no está detenido”, por lo que las unidades de transparencia estatales deben responder solicitudes

México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) denunció que algunas unidades de transparencia de la federación se han resistido a responder solicitudes.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas defendió que el Inai continúa con las tareas de promoción entre los sujetos obligados del orden federal y de las diversas entidades del país, en coordinación con los organismos garantes que integran el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Sin embargo, expuso, algunas unidades de transparencia se resisten a responder solicitudes por la falta de sesiones del Pleno.

“No está detenido el Inai, no está detenido el acceso a la información. Hay 700 Unidades de Transparencia en la Federación, de las cuales el Instituto es responsable; algunas se han resistido a contestar, diciendo: ya se acabó este derecho; no, este derecho no se ha acabado, está en la Constitución”, refirió.

Muestra de que el Inai continúa con su labor en defensa del derecho al acceso a la información y protección de datos personales es la presentación del Buscador en Materia de Género de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Fue diseñado con base en Inteligencia Artificial y desarrollado por la Dirección de Tecnologías de la Información del Inai, con el propósito de localizar información que pueda contribuir a disminuir las brechas de desigualdad en materia de género.

Con información de SUN

Foto: Especial