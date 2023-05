Bad Bunny enloquece a sus fans con adelanto de su nueva canción

Estados Unidos.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a enloquecer a todos sus fans después de revelar un adelanto de su nueva canción.

Buenas noticias para todos los amantes de la música urbana, pues el cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a enloquecer a todos sus fans después de revelar un adelanto de lo que se espera sea una nueva canción.

Lo anterior se dio a conocer por medio de su cuenta de TikTok (@badbunny) en la que compartió un video en el que aparece al inicio poniendo la canción en su computadora, posteriormente cuando suenan los primeros segundos de la melodía se puso unos lentes para después caminar hacia atrás de donde estaba y mostrarse de cuerpo completo.

Posteriormente se escucharon las primera frases del nuevo tema en el que dijo lo siguiente:

“Baby dime la verdad, si te olvidaste de mi, ya sé, que fue una noche nomas, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir”.

El intérprete de “x100to” decidió terminar su clip justo en el momento en el que se comienza a escuchar la pista un poco más “movida” lo que hizo que los usuarios en redes sociales se quedaran sorprendidos y comenzaran a especular en los comentarios.

Algunas de estas opiniones que surgieron fueron las siguientes:

“Me encanta por favor”.

“Benito mandamel tengo todas tus canciones solo me falta esa”.

“Me encanta tiene un sonido que te relaja que a la vez te hace recordar cosas”.

“No me gustó me encantó Bunny”.

“Broo es que la saca en el momento indicadoooo necesito que salga”.

“Eres grande”.

Finalmente hasta el momento se desconoce la fecha en la que será lanzado este tema, sin embargo, sus fans están al pendiente de cuando esto ocurra.

El video acumula más de 12 millones de reproducciones y 3 millones de “me gusta”.

Cn información de 24 Horas

Foto: 24 Horas