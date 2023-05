AMLO revela que Grupo México es candidato a comprar Banamex

• El presidente López Obrador detalló que el Gobierno Federal no se opondrá a que Grupo México compre Banamex

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que Grupo México es uno de los posibles compradores de Banamex, la cual actualmente es propiedad de Citigroup.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dijo estar de acuerdo con que se lleve a cabo dicha operación, la cual cumple a su parecer con los cuatro requisitos que impuso el Gobierno Federal.

“Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México, y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad que no hay de parte de nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación”, indicó.

“Ya definimos con anticipación cuáles eran las reglas: primero, que fuese capital mexicano, eso se está cumpliendo; segundo de que estén al corriente en el pago de sus impuestos, eso creo que también se está cumpliendo; lo tercero, que se pague el impuesto por la operación (…) El otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México:; edificios, colección de arte y todo eso, se tiene que quedar en la nación, no se puede ir al extranjero”, expuso.

“Vemos con buenos ojos que se lleva. cabo esa operación porque se están cumpliendo con todos estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Solo me falta revisar la parte del pago de impuestos, pero vemos bien que se leve a cabo la operación y si van a ser los de Grupo México, no va a haber ningún problema”, puntualizó.

El presidente no confirmó que el proceso ya culminó, aunque medios especializados han reportado en las últimas semanas que Citigroup está cerca de concretar la venta por 7 mil millones de dólares a Grupo México, la empresa minera más grande del país.

López Obrador admitió diferencias con Larrea, un polémico magnate que en 2018 sugirió votar por otro candidato, y que afrontó señalamientos en 2006 por la muerte de 65 trabajadores en su mina de Pasta de Conchos, y en 2014 por uno de los mayores desastres ecológicos del país, en el río Sonora.

“Vemos bien que se lleve a cabo la operación y, si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema, tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto, ese es otro cantar, en el caso de la venta y compra del banco no hay ningún problema”, sostuvo el mandatario.

En enero del año pasado, Citigroup anunció la venta de su negocio minorista Banamex y recientemente expresó que pese a este proceso, el grupo financiero estadounidense mantendrá su presencia en el país.

Banamex, cuya venta ha causado expectativa en el sector financiero de México, es considerado por especialistas como el tercer banco más grande del país con más de mil 200 sucursales y 23 millones de clientes.

