Pide AMLO sumar esfuerzos para evitar retroceso

– Aseveró que México fue saqueado por una banda de malhechores. Nuestros adversarios quieren que eso regrese. Eso yo no lo deseo, el pueblo quiere que no haya corrupción –

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la última etapa de su gobierno señalando que, en su caso, o derrotan en las urnas o pensaran que podrá haber continuidad con cambio, cada uno tiene su estilo y su manera de ser.

“No puede haber un pensamiento único, no todos podemos ser iguales en términos políticos. A lo mejor, el pueblo dice, queremos cambio, que nos regresen a como estábamos, me gusta el clasismo”.

El mandatario dijo que él ya se va a jubilar dentro de un año cuatro meses que le restan de su gobierno. Es muy posible que gane nuestro movimiento de transformación, pero a lo mejor el presidente o presidenta vuelve a invitar a periodistas famosos a Palacio Nacional. “Yo no tengo tiempo para las relaciones públicas, pero como ya va a estar avanzado el trabajo de transformación, a lo mejor quien llega sí va a poder”, agregó.

En ese contexto, López Obrador agregó que aún con las diferencias profundas que tienen los conservadores con su gobierno, éstas se han podido procesar sin violencia y, en su caso, tienen la posibilidad de vencernos en buena lid en el proceso electoral, y sostuvo que, en muchos casos, ya cuentan los días que le quedan en el gobierno pensando que puede haber un corrimiento hacia el centro.

Más adelante a pregunta expresa sobre la denuncia del senador Ricardo Monreal sobre la inclinación que han expresado los gobernadores cuando uno de los aspirantes va al estado, López Obrador consideró que es normal porque ya falta un año para que sean las elecciones presidenciales. Ya no hay tapado ni dedazos, porque esas son prácticas del viejo régimen, por lo que no debe causar preocupación.

—¿Llamaría a los gobernadores a no hacerlo?

—Ellos saben que no debe utilizarse presupuesto público, ya está establecido, eso lo logramos de que la compra del voto o el uso de presupuesto público para favorecer a partidos o candidatos. Nadie puede hacer eso, lo saben los gobernadores.

Mencionó que en el bloque conservador hay más de 50 aspirantes a la Presidencia, en tanto que, en el flanco izquierdo, mencionó al propio Monreal, el canciller, Marcelo Ebrard, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Por otro lado, cuestionado por las denuncias de partidos de oposición en su contra por la presunta promoción ilegal del voto, López Obrador negó que haya incurrido en esa práctica. “Yo no estoy promoviendo el voto, solo hablé de que es importante la transformación de México, Lo que existía antes era un régimen de corrupción. México fue saqueado por una banda de malhechores. Nuestros adversarios quieren que eso regrese, Eso yo no lo deseo, a lo mejor ellos sí, la mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción ni privilegios.