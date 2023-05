Oposición no dará votos para lastimar al Poder Judicial

México.- La oposición en el Senado advirtió que no dará sus votos para “lastimar” al Poder Judicial ante las diversas propuestas de Morena y sus aliados por elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de voto directo.

“Que no se hagan telarañas en la cabeza, no van a lastimar ni a la ministra presidenta ni a los ministros valientes”, advirtió la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, al asegurar que no permitirán modificar la Constitución para la elección de los ministros.

En tanto, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda consideró que las propuestas de Morena solo son distractores, “no cabe duda que lo suyo lo suyo es el teatro, el circo y la degradación de la vida pública”, acusó.

Lo anterior, ante el anuncio de Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, de realizar una consulta popular para que los mexicanos opinen si los ministros de la Corte deben ser o no elegidos por el voto popular. No obstante el artículo 11 numeral IV de la Ley Federal de Consulta Popular, señala que “no podrá ser objeto de consulta popular la materia electoral”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas