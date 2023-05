DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

EDIL DE HUIXTLA, EL PEOR DE TODOS

Comenzamos… El alcalde de Huixtla, Carlos Zalazar Gam, resultó ser un tipo marrullero, se burla del Auditor Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez. Comentan que el edil huixtleco es señalado por la ciudadanía de ser un mañoso que se ha convertido en el nuevo millonario del pueblo a costa de los recursos municipales. Recordemos que el gobernador de todos los chiapanecos, Rutilio Escandón Cadenas predica con el ejemplo, la rendición de cuentas, la transparencia y la erradicación de la corrupción es una práctica común en esta administración, sin embargo, existen ediles y alcaldesas que no comprenden que la situación ha cambiado, ya no son los tiempos de antes. Carlos Zalazar presume abiertamente que no tiene ningún temor ya que el Auditor Uriel Estrada es su amigo. Es muy extraño que al ayuntamiento de Huixtla no lo auditen, que no exista ninguna observación por parte de las autoridades de la ASF o de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado de Chiapas, que preside la diputada Paola Villamonte Pérez. Dicen en Huixtla que parece que hubiera complicidad. El edil Carlos Zalazar es tan descarado que todo el pueblo se entera de que constantemente compra ganado de alto registro, ranchos, casas, camionetas de lujo. El enriquecimiento inexplicable e ilícito es fácil de probar, que revisen los movimientos bancarios y el desvió de dinero que hace su Tesorero y algunos contadores que son parte de la corrupción que impera en ese ayuntamiento. La gente está cansada de denunciar los abusos del presidente de la tierra de la Piedrota, todo mundo sabe y lo dicen que Zalazar Gam es un inepto para gobernar, pero es muy inteligente para desviar recursos. Las protestas en contra del alcalde son diariamente. Colonos de organizaciones y comunidades como Chiapas de Corazón, campesinos, transportistas, ganaderos, comerciantes, llegan hasta las puertas del palacio municipal para exigir ser escuchados por el mafioso edil, sin embargo, nunca son atendidos, no escucha ni ha cumplido con sus promesas de campaña. Hoy, Huixtla vive su peor momento, como pocas administraciones y el inepto de Carlos Zalazar tiene el descaro que pretende reelegirse y hasta llegó a pensar que iría por el partido Morena, pero ante el rechazo de la población en el partido guinda simple y sencillamente no lo aceptaron. Este corrupto no acepta críticas de nadie al grado de haber intentado atropellar con su carro al conocido y respetado comunicador Marcos Briones, de eso existe una denuncia. Este demente alcalde ahora se ha dedicado a descalificar a sus adversarios, porque siente ya la presión popular que no le dará oportunidad a volver a ser candidato de ningún partido. Lo más comentado es que algunos de sus propios colaboradores y otros que ha corrido han filtrado información de la galopante corrupción que existe en el ayuntamiento huixtleco y los posibles nexos con grupos delincuenciales. Muy pronto daremos más detalles del peor alcalde que ha tenido Huixtla.

Continuamos… Es muy común que los políticos en su ambición de tener poder cambien de color a cada rato. La muestra es la cofradía de los “Pérez Higuera” en San Cristóbal de Las Casas. Denunciaron que Hugo Pérez Higuera, hijo del ex diputado local y eterno aspirante a la presidencia municipal de SCLC, Hugo Pérez Moreno cobra jugoso sueldo como asesor en el ayuntamiento de San Pedro Chenalhó que es del partido verde. O sea que Hugo Pérez Moreno y su hijo andan puestas dos camisas, la verde y la del partido Morena, así les gusta, son trapecistas, siempre andan colgados de dos columpios. El Junior Hugo Pérez Higuera es funcionario de un municipio que gobierna el partido verde y también andan promoviendo a Guillermo Santiago para ser el candidato de Morena a San Cristóbal, todo con el interés de entrar a la planilla o buscar colocarse en algún puesto importante donde puedan hacer grandes negocios, la banda de los “Pérez Moreno” son expertos camaleones. Recordemos que en la elección pasada en complicidad con el corrupto del ex alcalde Marcos Cancino quisieron bloquear al candidato de Morena, Salvador Camacho Velasco y hasta recurrieron a buscar el apoyo del dirigente estatal del PRI-Chiapas, Rubén Zuarth Esquinca quien los corrió de su oficina de Santo Domingo, después se reunió con el dirigente estatal del partido del Sol Azteca, el famoso “Camarón”, José Antonio Vázquez a quien le suplicó de rodillas le diera la candidatura del PRD a la alcaldía coleta, el “Camarón” le dio una tremenda regañada ya que el PRI-PRD y PAN iban en alianza. En la región de los Altos de Chiapas, nadie confía en el “Mil Mascaras” Hugo Pérez Moreno. Está claro que el “Mil Mascaras” simpatiza con uno de los dueños de la franquicia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el farandulero de Manuel Velasco Coello, por eso tiene metido a su hijo en la nómina del ayuntamiento de San Pedro Chenalhó, pero presume que ya milita en el partido Morena. Allá en el Pueblo Mágico, señalan a Hugo Pérez Moreno de ser un político arrastrado. Por cierto, se dice que Manuel Velasco Coello esta misma semana se destapará como precandidato del verde a la presidencia de México. Así las cosas.

Terminamos… Cada día se comentan más corruptelas del pseudo dirigente estatal de la franquicia Chiapas Unido. Se sabe que Conrado Cifuentes Astudillo es protegido de un diputado federal -chiapaneco- de la fracción morenista en San Lázaro, por eso se siente tan seguro en esa posición y hasta anda diciendo que en el próximo trienio ocupará una Curul en el Congreso del Estado. Ahora algunos regidores plurinominales que logró incrustar en los ayuntamientos esa franquicia, aunque no recibieron ningún centavo de apoyo de parte de su partido durante la campaña electoral del pasado 2021, denuncian que al acudir a recoger sus constancias que los acreditaba como Regidores Plurinominales, el finito de Cifuentes les pidió la cantidad de 50 mil pesos a cada uno. Situación que el aún presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas tiene la obligación de investigar, además de revisar que destino tienen las millonarias prerrogativas que se otorgan al PCHU. La mayoría de las mujeres y hombres que son regidores y que llegaron a ocupar esas posiciones con los colores de Chiapas Unido, han renunciado a ese partido local, hasta una de las dos legisladoras locales del PCHU renunció dejando sin fracción parlamentaria y sin representación ante la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política a Chiapas Unido. Es tanta la ambición de este sátrapa que comentan los ediles que Conrado Cifuentes les pidió le informen cuánto gana cada uno de los regidores, para exigirles les descuenten el 10 por ciento de su salario para que apoyen a esa franquicia política. Todo esto no debe quedar en dichos, las autoridades electorales tienen la obligación de abrir una investigación para conocer hasta donde es el nivel de corrupción que existe en la dirigencia del PCHU. Así o más bandido, eso dicen.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.