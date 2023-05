Alicia Keys invita a Angela Aguilar a cantar en Monterrey

México.- Alicia Keys ya está en México para cumplir una serie de conciertos en los que interpreta lo mejor de su repertorio musical y a lo largo de estos ha contado con la presencia de figuras como Ana Tijoux, Cazzu y Karol G.

En su primera fecha en la ciudad de Monterrey, Alicia Keys invitó a Angela Aguilar quien interpretó “La Malagueña” logrando sorprender a los regios y a la propia cantante por su rango vocal.

Pero tras este solo ambas se unieron para interpretar “Looking for the paradise”, tema que originalmente interpreta con Alejandro Sanz. Acá el momento que fue captado en redes sociales.

La cantante estadounidense, Alicia Keys, sorprendió a sus seguidores tras anunciar su llegada a México con el “Alicia + Keys World Tour 2023”.

Alicia no solo ha destacado en la industria musical ya que también ha incursionado en cine ,televisión y en la literatura, tan es así que publicó su libro, “More Myself:A Journey” que fue editado por Flatiron Book, tras su debut pasó múltiples semanas en la lista de best-seller del New York Times, así bien lanzó su primer novela gráfica titulada “Girl On Fire”, con HarperCollins.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas