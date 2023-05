Me querían matar, denuncia periodista tras ataque

– Carlos Alberto Gordillo narró que circulaba en su vehículo en Simojovel, cuando uno de los impactos de bala penetró a la altura de su cristal delantero, pero se logró agazapar –

Carlos Alberto Gordillo Velazco, periodista de la región Norte de Chiapas, fue atacado a balazos este sábado casi a la medianoche, luego de acudir a una gasolinera en el municipio de Simojovel, de donde es originario.

Según narró, circulaba a la altura del Hospital Comunitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa localidad, cuando el primer impacto de bala penetró a la altura de su cristal delantero, pero se logró agazapar.

Sin embargo, contó que, agachado, avanzó lo más que pudo cuando se registraron otros tres disparos, aunque no vio de dónde provinieron; “me querían matar, no sé por qué, no había recibido amenazas, nada por el estilo; me siento nervioso, porque no fue ni asalto”.

Aclaró que, por fortuna, no recibió ningún balazo; no obstante, dijo que se comunicaron con él las autoridades municipales y responsables del Ministerio Público de su región. De hecho, este domingo acudirá ante esta instancia para presentar una denuncia por homicidio en grado de tentativa y lo que resulte.

“Una de mis hijas quería acompañarme a cargar gasolina, ¿te imaginas si hubiera estado ahí?, lo más seguro es que hubiera pasado una tragedia”, advirtió el periodista, quien en la actualidad se desempeña como coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Simojovel, encabezado por el alcalde morenista Gilberto Martínez Andrade.

Pese a la agresión sufrida, el padre de dos hijas y un hijo, todos menores de edad, reveló que no se moverá de su municipio, debido a que tiene la confianza de que la Fiscalía General del Estado hará su trabajo y dará con el o los responsables.

Carlos, quien se ha desempeñado desde hace 16 años como reportero en periódicos o páginas web como El Heraldo de Chiapas, Notimóvil, entre otros medios de comunicación, recordó que hace como 10 años también fue víctima de una agresión que, inclusive, le dañó parte de la vista por los golpes recibidos. “En ese entonces me mandó a golpear el presidente municipal Juan Gómez, del PRI”. (Fuente: La Silla Rota. Foto: Especial)