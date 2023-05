La cancelación no impidió la fiesta del Tecate Emblema

México.- Esta mañana el festival Tecate Emblema dio a conocer que uno de sus headliners había cancelado: Enrique Iglesias dijo no a su participación y con ello la incertidumbre sobre lo que pasaría se reflejó en quejas y hasta la búsqueda de un reembolso.

Los organizadores tuvieron que buscar una solución y compensaron a los asistentes con dos talentos: El 90s Pop Tour y Danna Paola. Pero antes de hablar de los actos hablemos de otros talentos que no dejaron caer la fiesta.

Meri Deal se presentó en la Ciudad de México con un público que la recibió bien para ser de sus primeros eventos en el país. Mientras que Bruses combinó el pop rock en el escenario Kia en el que cantó temas como “Dueles tan bien”, “Té de piña”, “I Like 2 Be” en el que abrió un mosh pit en el que en lugar de empujones se brincó.

La cantante bromeó sobre su participación en la que mencionó que el tiempo que le dieron fue corto por no ser headliner. Además de que invitó al público a apoyar a los artistas independientes.

En el escenario principal Melanie C, exintegrante de las Spice Girls ofreció un repertorio lleno de sus éxitos como solista y recordó su paso con la Girl band inglesa.

De igual manera agradeció al público mexicano su asistencia. Esto con un traje deportivo y tacones los cuales mezclaban el poder femenino y su cuerpo trabajado.

“Who You Think Are”, “I turn to You”, entre otras sonaron con un escenario medianamente lleno ya que la mayoría eran fans de la cantante.

En la carpa Pabllo Vittar ofreció un set lleno de temas de poder en el que el Funk brasileño no podía faltar. Durante su acto ofreció un breve homenaje a RBD y hasta se pudieron escuchar temas como “Sua Cara” y “Tímida”, colaboración que tiene con Thalía.

Otro de los actos que estuvieron presentes en Tecate Emblema fueron One Republic y en el segundo escenario Belinda hizo un recorrido por sus éxitos.

Temas de telenovela, algunos de sus álbumes Utopía, Catarsis y más fueron parte del setlist.



Las sorpresas de la noche corrieron a cargo de Jay de la Cueva con quién cantó “Muriendo lento”, Ana Mena con quién entonó “Las 12” y Genitallica con quién se aventó el tema “Borracho”.

En un momento emotivo cantó el tema “Amor eterno” el cual dedicó a su abuela, Juana Moreno quien falleció en 2021.

El 90s Pop Tour llenó el vacío que pudo dejar Enrique Iglesias. Caló, JNS, Kabah, The Sacados, Litzy y Mercurio interpretaron clásicos como “Solo vivo para ti”, “Al pasar”, “Capitán”, “No te extraño” y más.

Al cierre de la edición, Danna Paola y The Chainsmokers esperaban su turno para subir a los escenarios y cerrar el primer día de actividades del Tecate Emblema.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas