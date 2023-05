Flujo de migrantes no ha bajado: párroco de Suchiate

– De Ciudad Hidalgo salen camiones llenos de extranjeros y los llevan por caminos de extravío a pleno día, no de noche, reveló el sacerdote Heyman Vázquez Medina –

Tapachula.- El flujo de cientos de migrantes en la frontera sur de México no ha variado en los días recientes y tampoco ha habido incremento en la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, afirmó el sacerdote Heyman Vázquez Medina, párroco en el municipio de Suchiate, colindante con Guatemala.

“Ni la cancelación del Título 42 ni otro tipo de leyes van a frenar la migración, ya que la migración no se da porque haya leyes a favor o en contra, sino que los migrantes van a Estados Unidos porque la situación en sus países está crítica”, agregó.

“Yo veo que sigue igual el flujo de migrantes; igual que como siempre. Lo que pasa es que ellos querían pasar antes de que se terminara el Título 42, pero siguen pasando”, aseveró Vázquez Medina, quien años atrás dirigió la casa del migrante llamada Hogar de la misericordia, con sede en Arriaga, de donde era párroco.

Señaló que muchos extranjeros sin documentos “pasan en las balsas por el río Suchiate que divide a México con Guatemala, y lo que buscan primeramente es llegar a Tapachula para solicitar documentos. Pasan a la orilla, no entran al centro” de Ciudad Hidalgo, cabecera municipal de Suchiate.

“No sabemos si alguien los espera o ya contactaron a alguien porque de Ciudad Hidalgo veo que salen carros de tres toneladas llenos de migrantes y los llevan por caminos de extravío a pleno día, no de noche. Van dos o tres camionetas juntas, repletas de migrantes por terracería. Las veo cuando voy a las comunidades. Van llenas de migrantes”, manifestó.

En entrevista telefónica dijo no saber qué pasará con los migrantes porque “con este título 8 no les va a convenir entregarse. No sé si se van a quedar en el norte y si se van a acumular ahí si Estados Unidos cierra más la frontera”.

Comentó que en los días recientes no se ha observado un incremento en la presencia de agentes de la Guardia Nacional ni de elementos del Ejército Mexicano. “Están los mismos retenes”.

El religioso expresó que cuando pasan migrantes a la parroquia “se les da comida, pero lo que quieren es seguir y llegar a Tapachula. No sé cómo le hacen (los traficantes de humanos) para juntar tantos migrantes y llevárselos. Pasan cientos al día. Van llenas las camionetas. No sé hasta dónde los llevan. El primer objetivo es Tapachula para solicitar documentos”.

Sostuvo que los migrantes “no les preocupa la cancelación del Título 42. De todos modos, dicen que van hacia el norte a ver qué pasa. A lo mejor en el norte se van a aglomerar”.

Remarcó: “Todo se ve igual. No se nota ningún cambio”. (Fuente: La Jornada. Foto: Víctor Camacho)