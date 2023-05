EL DRAMA DE LAS MADRES DESAPARECIDAS

Fernando Hinterholzer Diestel

El Día de las Madres es una fecha muy especial para la mayoría del pueblo mexicano, y se celebra en muchas partes del mundo para venerar a todas las mamás por su dedicación y amor incondicional hacia sus hijos. A pesar de que la maternidad es una experiencia única, ser madre también resulta ser muy complicado, sobre todo para aquellas mujeres que tienen que enfrentar el reto de criar a sus hijos solas. No todas las madres viven la misma realidad. Muchas de ellas tienen que enfrentar situaciones de vulnerables, tales como la pobreza, la violencia, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación. En muchos casos, las madres solteras tienen que trabajar duro para proveer lo necesario para sus hijos, lo que a menudo implica sacrificar su tiempo y recursos para satisfacer las necesidades de los pequeños. Pero lo más dramático para las madres mexicanas, es perder a sus hijos y no volver a saber de ellos. Buscan a sus hijas, hijos y esposos, se han convertido en sabuesos, y han aprendido a sortear los burocráticos y complicados procesos judiciales, soportaron la indiferencia de los ministerios públicos, denunciaron la omisión de las fiscalías, fueron amedrentadas por criminales e ignoradas por las autoridades; crearon colectivos y recorren ciudades, pueblos, carreteras, ríos y montañas. No los encontraron y a ellas, las madres buscadoras, las están asesinando. l hecho de que sean asesinadas madres que buscan a sus familiares desaparecidos nos revela algo espeluznante: esas mujeres, obviamente, fueron ejecutadas por quienes hicieron lo mismo con sus parientes porque fueron más hábiles que el Estado para investigar delitos y pagaron cara su osadía.

Hace unos días fue asesinada en Guanajuato, Teresa Magueyal. Ella era una buscadora, una madre que pertenecía al colectivo “Una Promesa por Cumplir” y que dedicaba su vida, precisamente, a la búsqueda de su hijo, que desapareció hace tres años. Este infausto y cruel asesinato ocurrió en un espacio público mientras Teresa conducía una bicicleta frente a una escuela primaria. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) “sumando los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador, tan solo en el estado de Guanajuato, 2,705 personas se esfumaron sin dejar rastro alguno, y, adicionalmente, otras 405 que fueron reportadas como desaparecidas, han sido localizadas sin vida. De la primera cifra, el 55% corresponde a la presente administración”.(RNPDNL). Es doloroso relatar y describir sobre los miles de personas que murieron y fueron echadas a un pozo excavado en algún páramo desolado con el objetivo de desaparecer todo rastro de su existencia. Hay que recordar que para las autoridades si no hay cadáver, no hay homicidio. Pero existen también organizaciones de la sociedad civil, en donde colaboran mujeres extraordinarias que, frente al terrible escenario de la desaparición de un hijo(a) esposo o hermano, habiendo convertido su vida en una cruzada para dar con el paradero de sus seres queridos siendo este un objetivo prioritario en su diario acontecer. Si su familiar no está con vida, puede llegar a ser lo de menos, lo que quieren es poder cerrar ese oscuro capítulo y dejar de padecer un duelo fantasma sin un cuerpo. Hay una amplia lista de buscadoras asesinadas en todos los rincones de México. Se trata de una lista espeluznante. No hay modo de saber qué historia duele más, indigna más. Pero lo verdaderamente horripilante en los temas de las madres buscadoras que han sido asesinadas por criminales inmisericordes y cobardes que buscan acallar sus voces. Madres y esposas, que, ante la ausencia de protección por parte del Estado, realizan una actividad “emocionalmente desgarradora e incomprensible para la mayoría de nosotros”, buscar restos humanos enterrados clandestinamente en espacios abiertos, sin remuneración económica alguna, ejercida en condiciones meteorológicas extremas, sin equipo especializado y sin protección alguna de los gobiernos municipales, estatales o federal. Como es de suponer, esta labor ocurre en territorios dominados por el narco ante la indiferencia o complicidad de las distintas autoridades. Los defensores de Derechos Humanos han denunciado, durante años, la vulnerabilidad de las madres buscadoras, pues ya representan un blanco para las mismas bandas que están detrás de la desaparición de sus hijos(as). Es tan grave el problema, que, desde el año 2015 existe “El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México”, conformado por un conjunto de más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas y cerca de 40 organizaciones acompañantes que les permite congregarse y dar fuerza conjunta para encarar la problemática de la de la desaparición en nuestro país.

Buscar a tu hijo(a) desaparecido(a) excavando en terrenos agrestes y despoblados es la realidad de miles de madres y esposas mexicanas. Los colectivos familiares de búsqueda son el único faro de luz ante la desaparición forzada que desde hace lustros ha atormentado al país. Son el único refugio para los que padecen esta desgracia y esta unión les permite seguir adelante, las llena de fuerza para mantener su lucha en pie sin importar las múltiples dificultades y peligros latentes que enfrentan. Ellas empeñan su cuerpo y alma en esta labor altruista, a nosotros nos toca replicar y amplificar su mensaje.

Hoy, estas extraordinarias mujeres son el ejemplo supremo de resiliencia. Las madres buscadoras apuestan por la vida y trabajan incasablemente día tras día para sanar su dolor, llevando a cabo la labor que nadie más hará por ellas. Simple y sencillamente, no hay adjetivos para la tragedia La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación. El acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haber «desaparecido» de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son:

Era exactamente lo que estaban viviendo, en un país con más de 100 mil desaparecidos, madres de Sonora, Sinaloa, Veracruz, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Guerrero, Michoacán… Hay una deuda del Estado mexicano con ellas, con sus familias, con las hijas y las nietas vivas; con las madres buscadoras que en su recorrido por los rincones del país han descubierto que México es un cementerio clandestino, y que cada cuerpo que sale de esas fosas es una cachetada de impunidad.

ES CUANTO

