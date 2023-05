Reportan tiroteo afuera de la corte de Islamabad, en Pakistán

• El ex primer ministro, se encuentra todavía en el interior del tribunal a la espera de los arreglos de seguridad que le permitan volver a su residencia

Pakistán.- Un tiroteo ha tenido lugar este viernes por la noche en el exterior de la Alta Corte de Islamabad, donde se encuentra desde esta mañana el ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, sin que se haya informado de víctimas por el momento.

Los disparos iban dirigidos a los guardias de seguridad en varias zonas próximas al complejo judicial, sin que nadie haya resultado herido, indicó la Policía de la capital paquistaní sin precisar con detalle el origen o el número de tiradores.

«La situación está siendo monitoreada», agregó en un breve comunicado en el que aseguró que está investigando el incidente.

El ex primer ministro, que recibió esta tarde una medida de libertad bajo fianza por dos semanas que le dejó en libertad tras tres días de arresto, se encuentra todavía en el interior del tribunal a la espera de los arreglos de seguridad que le permitan volver a su residencia.

Según el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), la formación del ex primer ministro explicó que la autorización de seguridad ha retrasado la salida de Khan hacia la ciudad de Lahore.

Un portavoz del partido, Farrukh Habib, dijo que no se permitió que la seguridad personal de Khan y su vehículo llegaran al Tribunal Superior de Islamabad para escoltarlo.

«Hay un retraso extraordinario (…) El régimen fascista no debería impedir la salida inmediata de Imran Khan», agregó Habib en Twitter.

El político de 70 años fue detenido el pasado 9 de mayo por un caso de corrupción cuando acudía al Tribunal Superior de Islamabad para solicitar libertad bajo fianza en relación a uno de los varios casos en su contra.

El ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, que recibió hoy una medida de fianza tras tres días de arresto, abandonó la sede de la Alta Corte de Islamabad en libertad poco después de un tiroteo que tuvo lugar en el exterior del juzgado mientras se hacían los arreglos de seguridad para su salida.

El político salió de las instalaciones judiciales, donde se encontraba desde el mediodía, para dirigirse a su residencia en la ciudad de Lahore, en el oriente de Pakistán, informó el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), la formación del ex primer ministro.

Su salida se produjo poco después de que la Policía de Islamabad confirmase un tiroteo, presuntamente dirigido a los guardias de seguridad en varias zonas próximas al complejo judicial, sin que nadie haya resultado herido.

En un mensaje en video, publicado por el PTI y borrado poco después, Khan había expresado su disgusto por el retraso para permitir su salida.

«Hace tres horas que me tienen dentro de la corte y no me liberan. A veces vienen con una excusa y otras veces con otra», dijo el líder opositor.

Con información de EFE

Foto: EFE