Reconoce IMSS Chiapas a enfermeras y enfermeros por su vocación de servicio

Como cada 12 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas se une a la conmemoración por el Día Internacional de la Enfermería, una fecha para reconocer la labor humana, profesional y vocación de servicio de las más de 3 mil 600 enfermeras y enfermeros que laboran en unidades médicas de Primer y Segundo Nivel, incluyendo a los candidatos en bolsa de trabajo, quienes cubren los ausentismos programados y no programados; tanto del régimen Ordinario como del Programa IMSS-Bienestar.

Adriana Pérez Gordilla, encargada de la Jefatura de Enfermería, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, destacó que todos los días las y los enfermeros del Seguro Social en Chiapas son pieza fundamental para el buen funcionamiento de la institución y la atención de la población derechohabiente.

“Enfermería es una profesión para servir y poder ayudar. El gremio ha crecido mucho en los últimos años porque hay mayor profesionalización, lo cual nos permite ahora tener puestos directivos, en los que podemos ayudar mucho más desde nuestro humanismo y vocación de servicio”, expresó la jefa Adriana, quien tiene más de 25 años de antigüedad en el IMSS.

La encargada de la Jefatura de Enfermería del HGZ No. 1 destacó que las y los enfermeros del IMSS en Chiapas hacen una gran labor en la promoción a la salud, prevención de enfermedades, además, de los cuidados básicos y especializados de pacientes.

“En Enfermería hacemos vínculos con nuestros pacientes y sus familiares y creo que esa es una de nuestras características. En lo personal, tengo muchas anécdotas, pero una de las que más me llena de alegría y satisfacción es de un paciente que pidió que yo lo atendiera en sus últimos días; de hecho, estuvimos juntos en su último día y me agradeció mucho por mis cuidados, eso me cambió la vida y me motivó a seguir preparándome”, recordó.

La jefa Adriana reconoció que actualmente el área de Enfermería del IMSS en Chiapas pasa por una transición, pues “cada vez más jóvenes se unen a las filas de la gran Familia IMSS”, por lo que aprovechó para recordarles que lo más importante es nunca perder los valores y la sensibilidad humana.

“La preparación cada vez es mejor en Enfermería, pero los jóvenes deben tener en cuenta que lo más importante es la sensibilidad con el paciente y la responsabilidad, por eso los que llevamos muchos años en la institución tenemos que recordarles siempre los valores para siempre dar lo mejor para nuestros derechohabientes. El trabajo hay que realizarlo con entrega, humanismo, respeto y mucho amor”, comentó.

La jefa de Enfermería del HGZ No. 1 “Nueva Frontera” felicitó a todas y todos los enfermeros en su día y destacó que se haya decidido por celebrar al gremio este 12 de mayo, una fecha que sirve para refrendar el compromiso que tienen con la salud de los pacientes.