López Obrador sugiere convertir en parque industrial fallida refinería de Tula

• López Obrador dijo que en la zona de la fallida nueva refinería de Tula podría construirse un parque industrial, que aseguró, “sería de mucho beneficio”

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el terreno en el que se construiría una nueva refinería en Tula, Hidalgo, podría ser aprovechado para un parque industrial.

A su llegada al municipio hidalguense para una visita de trabajo el mandatario mexicano criticó la promesa incumplida del expresidente Felipe Calderón para una nueva refinería.

Refirió que en la zona de la famosa barda podrían desarrollarse varios proyectos como un parque industrial, mismo que aseguró, “sería de mucho beneficio”.

“Todo fue un engaño, una mentira. Ahora se aplican tres principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, destacó.

El presidente López Obrador informó que el Gobierno Federal está invirtiendo alrededor de 150 mil millones de pesos en Tula, para la rehabilitación de la refinería Miguel Hidalgo y la construcción de un hospital tras la inundación en septiembre de 2021 del IMSS.

El nuevo hospital, que se ubicará en Tlaxcoapan, podría ser inaugurado a finales de este año, según adelantó el mandatario.

Con información de Milenio

Foto: BBC News