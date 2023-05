HotSpanish llama «falso millonario» a Fofo Márquez

• «Es un falso millonario que le dan un presupuesto para gastar dos mil o tres mil pesitos diarios, es una mentira», afirmó HotSpanish

México.- Luego de que el influencer Fofo Márquez arremetiera contra HotSpanish a quien calificó como falsa amistad e interesado, el tiktoker le respondió y lo llamó «falso millonario», pues, dijo «no tiene dinero».

Por medio de Facebook, HotSpanish detalló las supuestas mentiras que Fofo ha contado desde hace unos meses, pues comentó que todo comenzó desde el problema que tuvo hace más de un año el influencer con Karely Ruiz; en el que la modelo lo acusó de haberla dejado en un centro nocturno con una deuda de 60 mil pesos por unas botellas que no quiso pagar. Ante ello, el influencer dijo que, en su momento, apoyó a Fofo.

«Yo le presté 60 mil pesos y vas hacer como que tú los sacas. Yo me presté para ayudarlo. Hoy me arrepiento de haber hecho esto. Con mi dinero ayudamos a personas desconocidas diciendo que venía de parte de Fofo para que no se viera como el pobretón que no pudo pagar», reveló HotSpanish. Así, Roberto González Manso, nombre real de HotSpanish, le propuso un plan que consistía en que Fofo hiciera un video en el que le respondiera a Karely para decirle que tenía el dinero para pagarle; sin embargo, él no aceptó, pues temía a que Ruiz le contestara pidiéndole esa cifra.

En tanto, el tiktoker acusó a Fofo de ser un «falso millonario», pues afirmó que es mentira que sea rico. «Es un falso millonario que le dan un presupuesto para gastar dos mil o tres mil pesitos diarios, es una mentira, tal vez su papá tenía, pero él no tiene y si acaso lo tuviera jamás lo demostró, es un piojo, no gasta en lo absoluto, ni siquiera en él, yo le decía: tienes la misma playera todos los días, cómprate algo». De igual manera, mencionó el incidente que Márquez tuvo con las autoridades, luego de que bloqueara el paso de un puente de Jalisco.

«Él dijo: ‘No quiero pagar 50 mil, que tal que les ofrezco 5 mil’ yo le dije: ‘No seas codo’. Creo que rebajó a 30 mil pesos, los cuales terminó pagando con producto, pero no quería pagar con dinero, es codo, no tiene lo que realmente dice», sentenció. Fofo Márquez compartió en su cuenta de Facebook su molestia con el influencer conocido por los retos en los que regala dinero. El influencer explicó que su participación en los videos de HotSpanish, cuando él estaba en su boom, permitieron que el canal de Roberto creciera en millones de vistas, por lo que aseguró que éste sólo lo usaba para su canal.

«Ahorita estás en tendencia Roberto, pero a mí sí se me hace muy feo que te olvides de la gente que te dio la mano». Fofo Márquez mostró las visualizaciones que le dieron sus colaboraciones al canal de HotSpanish e incluso dio a conocer cuánto gana éste por cada video. De acuerdo con lo narrado por el influencer, HotSpanish ganaría hasta 30 mil dólares por un video con 30 millones de vistas.

El influencer también lamentó que a partir de que dio a conocer su versión de la amistad con HotSpanish decenas de personas dejaron de seguirlo en redes sociales.

Con información de SUN

Foto: Especial