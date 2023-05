Bloqueos «Ahorcan» economía en Comitán y otros municipios

Empresarios hoteleros del municipio de Comitán señalan graves afectaciones por los constantes bloqueos que prevalecen en los municipios de Teopisca y Carranza principalmente.

En este sentido Citlali Villareal Rodas, presidenta de la Asociación de Hoteles de Comitán precisó que desde hace semanas el hospedaje ha bajado considerablemente.

Los bloqueos carreteros provocan afectaciones a todos los sectores económicos, sin embargo el turismos y las empresas relacionadas con este este tipo de actos, que cada día van en aumento, resienten más las acciones radicales en diferentes municipios de la entidad.

La representante del sector en Comitán, da a conocer que como tal turistas no hay, “el turismo no está llegando a Comitán, pero son empresarios que tienen que cumplir con su trabajo y sus responsabilidades, pero paseantes no hay”.

Precisó que, los empresarios piden a las autoridades correspondientes hacer su trabajo, dar prioridad en la atención a estas situaciones que están causando estas afectaciones las cuales no deben de suceder.

Precisó que, al menos en los hoteles afiliados, ha caído la ocupación a un 40 por ciento o menos, “no puedo hablar de manera generalizada pero, los que han brindado información ese es el dato que tenemos”.

Destacó que, las cancelaciones se han presentado hasta en un 50 por ciento debido a estos bloqueos, razón por la que, la ocupación es bastante baja.

En este panorama comentó que, es un tema bastante delicado, pues la población está coartada en su libre tránsito, lo que podría causar todavía más afectaciones a los hoteleros en caso de no haber una pronta solución.

Recordó que, desde el año pasado la situación se agudizo, por ello han realizado diferentes escritos para pedir a las autoridades atender el tema, pero tampoco existe una respuesta.

Con información de Rodolfo Flores / Reporte Ciudadano