Estadounidense reta al Canelo Álvarez

Estados Unidos.- No ha pasado ni una semana de la victoria de Saúl «Canelo» Álvarez ante John Ryder y el estadounidense Jermell Charlo levantó la mano para subir al ring contra el mexicano.

«Porque no le dicen al Canelo que pelee por un campeonato indiscutido, indiscutido vs indiscutido, puedo ganar», dijo Charlo en una transmisión en vivo.

El Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de los supermedianos, es decir en las 168 libras, donde tiene los títulos del CMB, OMB, AMB y FIB.

Mientras que Charlo es campeón indiscutido de los superwelter, es decir, en las 154 libras, donde también ostenta cuatro cetros, así que en caso de concretarse la pelea estarían en juego un total de 8 títulos.

Jermell Charlo incluso criticó el nivel del Canelo Álvarez en la pelea pasada contra Ryder, misma que se definió por decisión de los jueces, por ello el estadounidense está confiado que puede derrotar al tapatío.

«Yo no peleo contra cualquiera, nunca le he dado la vuelta a nadie y con ese desempeño de mie… que tuvo en su última pelea, no hay manera de que ese pen… me pueda ganar», afirmó.

Charlo incluso le hizo la petición al promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn, que lo tome en cuenta en la lista para la pelea de box, evidentemente el estadounidense tendría que subir de peso y está dispuesto a ello.

«Eddie Hearn, haz esta pelea, no jueguen conmigo, estoy dispuesto a subir de peso», indicó.

Con información de SUN

Foto: EFE