Un presidente mediático

Ruperto Portela Alvarado

“Palo por viaje al viejo”. Así dicen en mi pueblo cuando la gente no entiende que no hace bien las cosas. Y en estas condiciones, el “Jefe del Cártel de la 4T”, se pasa de verde cuando quiere imponer con su jauría morena en el Congreso de la Unión, sus caprichos y ocurrencias.

No es por nada, pero ya el Señor de Palacio y su pandilla tienen hasta la coronilla a un buen volumen de mexicanos que saben de su historia y sus histerias con las que ha intentado gobernar este país que está al borde del caos. Es un Prejimiente mediático que a falta de conocimientos para gobernar se dedica al pleito, el escándalo, a la confrontación y a dividir a los compatriotas para ganar tiempo.

Está claro y lo dije cuando era el líder desde la oposición en el PRD y luego en su guarida de Morena, que “El Macuspano no quiere ser Prejimiente”, porque le era más cómodo seguir en el escándalo, la denuncia, las marchas y plantones que le redituaban mucho dinero para “su causa” (de él) sin ninguna responsabilidad, aunque hoy se caracteriza por ser un irresponsable autoritario.

Irremediablemente, para él, lo importante es el escándalo y la agenda diaria. Quiere todos los reflectores, las cámaras y los micrófonos, en hecho sin precedentes de egolatría y soberbia, sin dar derecho a réplica. Es quien acusa sin pruebas, señala, humilla y usa las más burdas y groseras palabras para insultar, desviar la atención de lo importante, sin medir a quien le profiere las ofensas y las consecuencias.

El “Rey Olmeca” usa el poder y las estructuras de la justicia como la del “Fiscal Imperial” para proteger a sus hijos, familiares, colaboradores corruptos y cómplices nefastos, pero también la aplica en desmedida proporción y violentando la propia ley para deshacerse de sus críticos y “enemigos” –que no son pocos– que se oponen a sus obscuros intereses que lo va a terminar señalando como el peor Prejimiente, el más falso, mentiroso, traidor a su otroras compañeros de política y sobre todo como el nuevo millonario del siglo XXI, por encima del nivel sus tres antecesores.

Hasta ahora, a ninguno de los que ha acusado de corrupción los ha llevado a un proceso judicial. A los que se vio obligado a hacerlo, los protege para sacar raja por los millones de dólares que está negociando que se le entregue al chas-chas, como es su costumbre. Pero también ha cometido el uso y abuso del poder para vengarse de sus críticos y opositores que, a estas alturas del juego, ya son demasiados.

Le preocupa al “Santurrón Diabólico” el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija en contrapeso de su desmedido poder y le esté dando palo por viaje a sus inconstitucionales iniciativas y ocurrencias como aquella de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional o la de ayer lunes 8 de mayo que se refiere a la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. Y seguramente, por la incongruencia, ignorancia, caprichos, ocurrencias y la autoritaria orden de aprobarla sin quitarle una sola coma (,) también le echarán para atrás la segunda parte de dicha reforma.

Pero ya tendrá el “artífice del discurso falsario” los argumentos para insultar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin importar la relevancia, importancia y división de poderes con el Poder Judicial. Y luego entonces, amenaza en su “misa mañanera” con mandar otras reformas antes de que termine su mandato y cuando tenga la mayoría en el Congreso de la Unión.

Mientras tanto, se le fue el tiempo al “Tío Mentiras” y su aspiración de ser igual o mejor que Benito Juárez, Francisco I. Madero o el general Lázaro Cárdenas del Río con su falaz “Cuarta Transformación”. A poco más de 17 meses de que termine su mandato, las cuentas alegres han pasado a ser los cantos histéricos del fracaso de este gobierno, que nadie en su justo estado mental, puede negar.

Se le acabó su turno al “Protector de Delincuentes”, jefe de las mafias institucionales y socio de la delincuencia organizada como se le ha dejado ver en sus relaciones con “Los Chapos” y demás gavillas. Hasta aquí llegó, y solo le queda el pataleo, porque “es muy tonto o le juega al perverso Juan Pirulero”, cuando sabe que a sus iniciativas incongruentes y caprichosas de reforma, “la SCJN le dará palo por viaje”.

Al “Peje-Zombi” solo le queda el último recurso de no equivocarse en el dedazo a la corcholata indicada para “crear su maximato” que le permita seguir imponiendo su voluntad, caprichos, ocurrencias y saqueo a las arcas públicas con sus tres hijos, tres hermanos, sus primas y socios ex priístas a los que ya sacralizó para repartir ganancias de PEMEX, Comisión Federal de Electricidad; los recursos de SEGALMEX y las arañadas al presupuesto que le tocó administrar…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…