No necesito que hagan campaña por mi: Alejandra del Moral

• Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Edomex, dijo estar lista para ser gobernadora, por lo que pidió a los mexiquenses su voto

México.- Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, dejó en claro que no necesita que hagan campaña por ella y pidió a los mexiquenses su voto en las elecciones del próximo domingo 4 de junio.

Del Moral Vela lamentó que cada vez que hace un pronunciamiento sobre su adversaria, la morenista Delfina Gómez, salgan hombres del oficialismo en su defensa y la maestra omita contestar.

“Nos ha tocado cada vez que hago algún pronunciamiento, esperaría tener una adversaria política que me contestara: primero me contestan solo hombres, teniendo hoy la oportunidad dos mujeres de hacer historia como dos candidatas la gubernatura del estado más grandes de este país”, refirió.

“Me respaldan a mí resultados y mucho trabajo. No necesito que hagan campaña por mí, para mí que soy política y servidora pública es un honor ser candidata a la gubernatura del Edomex y representar a los mexiquenses”, indicó.

“Lo más importante es que los ciudadanos puedan razonar su voto, puedan saber quiénes son sus candidatos, quiénes tienen la capacidad, quiénes tiene en talento la experiencia. Puedo decir con mucho orgullo que en casi 20 años de trabajo como servidora pública nunca he sido sancionado en mi quehacer”, agregó.

Me sorprende que hoy, todos los que reclamaban la democracia y el PRI hegemónico están queriendo regresar al pasado, nosotros queremos ver hacia el futuro. Morena destruye, nosotros construimos”, lanzó.

Alejandra del Moral dejó en claro que ha hecho una campaña de propuestas, cercana a la ciudadanía, incluso bajo los métodos de Morena, cuyo líder nacional, Mario Delgado, ha llamado al oficialismo para que se sume a la campaña de Delfina Gómez.

Yo dijeron que va a legar todo el aparato federal para ayudar a su candidata, algo hemos de estar haciendo bien. Ya les empezaron los nervios, primero con sus encuestas falsas, después recurriendo a todo lo que criticaron durante tantos años”, subrayó.

“Hemos hecho una campaña de propuestas cercana a la gente, completamente diferente. Me siento muy orgullosa de poder construir una candidatura con el apoyo de la ciudadanía. Iniciamos con 30 puntos de ventaja (a favor de Delfina Gómez), hoy estamos a un dígito”, expresó

Del Moral Vela pidió a los mexiquenses salir a votar el próximo 4 de junio y razonar su voto: “somos de territorio, no de escritorio. Estoy lista”.

“Estamos buscando que la gente salga a votar. La única forma de hacer un triunfo contundente es que haga uso de su voto, un voto consciente informado. No solo nos estamos jugando una gubernatura, es la gubernatura más grande del país”, declaró.

Por último, la candidata de Va por el Estado de México también hizo una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador: “hago votos a para que nos deje tomar a los mexiquenses tomar nuestras propias decisiones”.

Sobre su secuestro, la candidata explicó que eso la convirtió en una mujer de fe.

“La verdad tengo que decirlo yo era una mujer católica pero ahí conocí la fe y yo creo que a mis papás ya les tenía cariño pero ahí le estuve una admiración profunda hoy mucho más mi papá que falleció hace tres meses le debo vida doble igual que mi mamá y han sido momentos para mí bien importantes a partir de ahí mi vida cambió mis prioridades cambiaron mi visión de la vida y del país de lo que quería hacer el futuro también cambió”, dijo.

Aseguró que tiene un afecto especial por su familia.

“La verdad es que yo les tengo un altísimo reconocimiento, soy una mujer de una familia, de clase media, muy trabajadora y para mí la familia es fundamental, yo a mis hermanos y a mis papás les debo mucho de lo que soy”, explicó.

Del Moral compartió la experiencia que la llevó al mundo de la política tras sufrir este secuestro.

“A partir de esto, estaba yo muy enojada, por ejemplo, en el 2000 yo no votaba y venía esta parte de los 70 años del PRI, del cambio, y esto me sucede a mí en 2002, entonces yo no le creía a nadie, se supone que era una joven desilusionada de lo que pasaba en mi país. Me fui del país un tiempo a vivir fuera y llegó un momento en que me dijo mi papá tienes de dos, una es seguir enojada y quedarte ahí o ponerte a hacer algo. Entonces fue donde me senté a estudiar, qué quería hacer con lo que estaba sintiendo y viviendo”, apuntó.

Indicó que tras su secuestro, los responsables fueron detenidos y ella fue parte de uno de los operativos para dar con su paradero.

“El juicio duró más o menos tres años, sí los agarraron, yo fui parte del operativo, dimos con la casa de seguridad y rescatamos a dos jóvenes que también tenían ahí. Mi papá me llevó al operativo, con los policías y me puse a estudiar. Mi familia es priista y yo dije ‘Bueno vamos a ver qué quiero, dónde quiero militar, qué quiero hacer”. Así me puse a estudiar los estatutos de los partidos, del PRI es un partido que a mí me permite ser congruente con mi creencia ideológica, social demócrata, siempre izquierda, me puse a trabajar y me convertí en la presidenta municipal más joven de este país, mujer, en gobernar en un territorio de más de 500 mil habitantes que fue en Cuautitlán Izcalli y de ahí empecé”, compartió.

Con información de SUN

Foto: Especial