Llama López Obrador a hacer valer la democracia y no caer en la manipulación 

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no dejarse manipular, a ejercer su derecho a la democracia, y así terminar con las cúpulas de poder y elitismo que limitan y menosprecian al pueblo.

«Nada de manipulación, que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia y que no estén vendiendo el futuro de los hijos, que no hipotequen el futuro de las nuevas generaciones, que voten con libertad pensando siempre en la transformación, en la justicia, la libertad, que no se deje la gente manipular».

Sin embargo, confió en que estas elecciones en puerta se van a dar en completa libertad, elecciones limpias.

En este contexto pidió dejar atrás la forma de hacer política de antes y la fabricación de candidatos que, sin experiencia ni conocimiento de los problemas, de la población, son postulados.

«Ya eso no, cuidado con eso y cuidado también con la compra del voto y materiales y la entrega de pollos, patos, cochinos, marranos, puercos y el frijol con gorgojo, traficando con la pobreza de la gente y un caudal de mentiras. Si gano voy a hacer un puente en este poblado, pero no hay río. Vamos también a hacer el río», expresó.

También alertó sobre candidatos que en las campañas se construyen con pura publicidad y son candidatos que aparecen más que las Sabritas o la Coca Cola, tengan cuidado.

En otro tema, el presidente del ejecutivo Federal ratificó su propuesta de elegir a los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, a través de un método democrático, “por eso voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional para que a los ministros los elija el pueblo, para que se termine el dominio de las cúpulas y sea el pueblo el que realmente mande y gobierne en México», agregó.

Consideró que ya es necesario poner fin al elitismo para que todos los ciudadanos participen con el método democrático, que no haya privilegios, exclusividad, que solo los de arriba decidan, que sea todo, «nada de esa política donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo, bajo el supuesto, falsedad, la mentira de que el pueblo no existe, no sabe que tiene que ser conducido, orientado, manipulado. Eso se termina, lo quieran o no lo quieran».

La referencia al Poder Judicial se desprendió de una pregunta sobre la demanda del canciller Marcelo Ebrard sobre la definición de reglas en el proceso interno. López Obrador declinó opinar al respecto bajo el argumento de respetar las posturas de los aspirantes.