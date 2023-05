Murió Antonio ‘La Tota’ Carbajal

• Antonio ‘la Tota’ Carbajal, leyenda del futbol mexicano, falleció a los 93 años de edad

México.- El exfutbolista Antonio ‘la Tota’ Carbajal murió a los 93 años de edad. Carbajal estaba recluido en un hospital de León, ciudad del céntrico estado de Guanajuato, debido a problemas con su presión arterial.

Fue también conocido como ‘Cinco Copas‘ por ser el primer futbolista en jugar cinco Copas del Mundo.

Se caracterizó por ser un portero que atajaba sin guantes; inclusive jugó con el dedo anular derecho fracturado, lesión que mantuvo en secreto durante años.

Una vez alguien me dijo ‘gato con guantes no agarra ratón’… No sirven para nada. Jamás usé guantes”, dijo en entrevista para El País.

También jugó sus cinco Copas del Mundo con la misma camiseta, una verde con el escudo del Club León que para sus últimas puestas ya no tenía mangas.

Su anhelo de ser el mejor portero de México lo llevó a inventar sus entrenamientos.

“Aventaba a la pared pelotas: abajo, arriba y a media altura. Incluso me agarraba a algún compañero para que me rematara aquí y allá”, refirió en su momento.

Por su talento ‘la Tota’ Carbajal fue llamado al Real Madrid, oportunidad que rechazó por su amor al futbol mexicano. “No me arrepiento”, aseguró.

Antonio Carbajal Rodríguez inició su carrera en 1942 con el Club Oviedo.

En 1948 fue vendido al Real Club España donde coincidió con el cantante José Alfredo Jiménez, quien en ese momento también era portero.

Para 1950 se incorporó al Club León, equipo con el que ganó dos campeonatos de liga y en el que permaneció hasta su retiro, en 1966.

En una nueva etapa se desempeñó como entrenador del León. También fue asistente del entonces entrenador de la Selección Mexicana, Raúl Cárdenas de la Vega.

‘La Tota’ jugó los mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Su récord prevaleció durante 32 años, hasta que el alemán Lothar Matthaus lo rompió en Francia 1998, cuando completó su quinto Mundial.

En su paso por los mundiales, Carbajal no superó con México la fase de grupos, pero se probó durante 11 partidos.

A la hazaña de Carbajal y Matthaus, se sumaron después el italino Gianluigi Buffon, el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.

Ochoa, Guardado, Messi y Ronaldo consiguieron la marca en el pasado Mundial Catar 2022.

Carbajal debutó en el fútbol con Real España en 1948. En 1950 fichó por León, con el que terminó su carrera como profesional en 1966.

Además de jugar la mayor parte de su carrera con León, también escogió a la ciudad como su residencia, después de vivir sus primeros años en su natal Ciudad de México.

Con León, Carbajal ganó dos títulos de liga y tras su retirada de las canchas se desempeñó como entrenador de León.

Carbajal asistió a los Juegos Olímpicos de Londres 1948 como guardameta suplente.

Con información de SUN

Foto: Especial