Morena se mantiene en unidad y no van a menguar nuestra fuerza: Carlos Molina

El líder estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, Carlos Molina, aseguró que el sureste se mantendrá en unidad y leal al proyecto de 2024.

“Seguiremos trabajando a ras de suelo, con el pueblo. No nos van a detener, si necesitamos ser mayoría en el Senado, así lo haremos; no van a menguar nuestra fuerza, no nos van a detener”, expresó Molina.

Desde las instalaciones del partido, en la capital del estado, reafirmó en nombre de la militancia y simpatizantes su apoyo y respaldo al líder moral del movimiento guinda, Andrés Manuel Lopez Obrador, y su proyecto de nación, que busca hacer justicia a quienes menos tienen y que por años estuvieron en el abandono.

Con la conformación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Morena busca reforzar la militancia en los municipios, además de mantener una permanente campaña de información, esto con el objetivo de contrarrestar la desinformación por parte de grupos conservadores.

Además de fortalecer la conformación de cuadros jóvenes, para afianzar también el cambio de estafeta generacional, lo que dará oportunidad a que las y los jóvenes lleven sus propuestas de gobierno a diferentes espacios.