Convoca Escandón a alcaldesas y alcaldes a mantenerse unidos por la salud del pueblo 

• El gobernador asistió a la presentación del Programa de Trabajo 2023-2024 de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud

En la presentación del Programa de Trabajo 2023-2024 de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que el estado está avanzando en materia de salud y así continuará a través de inversiones que lleguen a todos los municipios y comunidades, para mejorar la infraestructura y la atención en salud.

“Es muy importante que juntos constatemos que la salud en Chiapas sigue evolucionando, porque si tenemos salud, tenemos todo, hay educación y mejores ingresos, y eso fortalece el índice de desarrollo humano. Por eso, nos toca hacer este esfuerzo y vale la pena, ya he instruido que no nos detengamos en esta inversión a fin de que no falte nada para salvar la vida de las y los chiapanecos”, enfatizó.

Resaltó que, como parte de la atención a la salud, que ha sido prioritaria desde el inicio de su gobierno, se ha reconvertido la infraestructura hospitalaria, hay abasto de medicinas, se ha pagado la deuda al personal de salud, y se hizo frente a la pandemia de COVID-19 de manera ejemplar, siendo de los estados menos afectados del país. En este sentido, mencionó que, aunque está pasando el peligro más fuerte en relación con esta enfermedad, no se debe bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas.

Ante las y los alcaldes que integran esta red que busca la protección y mejora de la salud en el ámbito local, Escandón Cadenas convocó a mantenerse en unidad e ir hacia la misma dirección, sin importar los partidos, ya que sólo de esa manera, se logrará un mayor bienestar y el futuro que se merece Chiapas.

Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que esta reunión simboliza la importancia de crear estrategias y elaborar proyectos mitigadores de enfermedades, principalmente las que son prevenibles y transmisibles, así como las principales causas de mortalidad en el estado. Asimismo, refrendó el compromiso de trabajar en conjunto para cuidar la salud y mejorar el bienestar de las y los chiapanecos

En tanto, el alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Zuarth, reconoció que, gracias al apoyo y respaldo del gobernador Rutilio Escandón, se ha logrado la construcción de un plan de trabajo que garantiza la salud de las y los chiapanecos, por lo que reiteró el compromiso de los gobiernos municipales de trabajar en conjunto y lograr el bienestar de la población.

A su vez, la diputada Martha Verónica Alcázar, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, reconoció el trabajo honesto y transparente que impulsa el mandatario estatal, y remarcó la importancia que tiene la participación activa de los municipios y sus autoridades en los temas de promoción y cuidado de la salud de la población, garantizando siempre el acceso de los servicios de salud con calidad para todas.

Estuvieron presentes: la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; el representante de la VII Región Militar, Juan Carlos Sánchez Balderas; la directora del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez; así como las y los presidentes y directores de los servicios del DIF municipales, y personal de la Secretaría de Salud.