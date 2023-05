50 médicos jubilados se incorporan a IMSS: Zoé

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que, como parte de la Convocatoria de Reclutamiento de Médicos Especialistas Jubilados, el 5 de mayo se realizaron jornadas en Guerrero, Michoacán y Sonora, tras lo cual 621 médicos fueron contactados y 50 ya firmaron contrato para incorporarse a la atención de IMSS-Bienestar para población sin seguridad social.

Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Zoé Robledo detalló que en esas tres entidades hay 955 médicos jubilados y quienes ya fueron contratados recibirán 47 mil 441 pesos mensuales netos, 20 días de aguinaldo, vacaciones, trabajarán en turnos de 8 horas de lunes a viernes o en la jornada acumulada del fin de semana, y no perderán su jubilación con el Seguro Social.

Anunció que las próximas jornadas de contratación de médicos especialistas jubilados se llevarán a cabo el 12 de mayo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de San Luis Potosí, y en el HGZ No. 6, en Ciudad Valles.

También, en Oaxaca el 19 de mayo, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 de la capital, el HGZ No. 2 en Salina Cruz y el HGZ No. 3 de Tuxtepec; en Sinaloa se realizará en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Culiacán, el HGZ No. 49 en los Mochis y el HGZ No. 3 en Mazatlán.

Recordó que los médicos interesados en incorporarse pueden ingresar a la página medicosespecialistas.gob.mx, donde se informa de otros estados en los que se realiza la convocatoria.

Por otra parte, informó que con el Plan de Salud IMSS-Bienestar, los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz incrementaron sus servicios tras mejorar equipamiento, conservación, rehabilitación de quirófanos y unidades.

Además, se incrementó el abasto de medicamentos al comparar el trimestre de febrero, marzo y abril del presente año con el último trimestre antes de operar el órgano público descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar.

Explicó que en Nayarit se operan 13 hospitales, 4 Unidades de Especialidades Médicas (Uneme) y 292 unidades de salud, donde aumentaron 62 por ciento las consultas de medicina general, 231 por ciento las consultas de especialidad, 89 por ciento las cirugías, 33 por ciento los partos, y el abasto de medicamentos pasó a 99 por ciento. En Tlaxcala se trabaja en 10 hospitales y 181 unidades de salud, con aumento de 42 por ciento de consultas de medicina general, 46 por ciento en consultas de especialidad, 38 por ciento en cirugías, uno por ciento de partos y el abasto saltó a 96 por ciento.

Indicó que en Colima se atiende en 5 hospitales y 118 unidades de salud, con incremento de 76 por ciento en consultas de medicina general, 305 por ciento consultas de especialidad, 81 por ciento cirugías, 46 por ciento partos atendidos y el abasto pasó a 94 por ciento.

En Baja California Sur se operan seis hospitales y 58 centros de salud, con aumento de 27 por ciento para consultas de medicina general, 116 por ciento consultas de especialidad, 39 por ciento cirugías, dos por ciento partos y el abastecimiento de inventario farmacológico llegó a 99 por ciento.

Abundó que en Sonora se opera en 17 hospitales y 223 centros de salud, con incremento en la productividad de 39 por ciento en consultas de medicina general, 123 por ciento consultas de especialidad, 76 por ciento cirugías, 54 por ciento partos y el abasto de medicamentos alcanzó 98 por ciento.

En Sinaloa se avanza en 23 hospitales, y 340 centros de salud, con mejoras en cuatro por ciento en consultas de medicina general, 140 por ciento consultas de especialidad, seis por ciento en cirugías, dos por ciento en partos atendidos y el abasto alcanzó 96 por ciento.

En Campeche se gestionan 42 hospitales y 983 centros de salud; se registra un incremento del dos por ciento en las consultas de medicina general, 14 por ciento de especialidad, siete por ciento cirugías, nueve por ciento en partos y el abasto obtuvo 98 por ciento.

En Guerrero, donde se operan 11 hospitales y 133 centros de salud, el servicio llegó a 201 por ciento más de consultas de medicina general, 307 por ciento consultas de especialidad, 144 por ciento cirugías, 129 por ciento partos y el abasto de medicamentos obtuvo 88 por ciento.

Expuso que en Veracruz, IMSS-Bienestar trabaja en 37 hospitales y mil 25 centros de salud, donde incrementó la productividad en 236 por ciento para consultas de medicina general, 145 por ciento de especialidad, 107 por ciento cirugías, 63 por ciento partos y en abasto se llegó a 96 por ciento.

En Michoacán se atienden 22 hospitales y 366 unidades de salud, e incrementó a 94 por ciento las consultas de medicina general, 92 por ciento consultas de especialidad, 55 por ciento cirugías, 39 por ciento los partos y en abasto de medicamentos se reportó 96 por ciento.

Zoé Robledo añadió que, en Morelos, IMSS-Bienestar opera en cuatro hospitales de nueve que se incorporarán al modelo; donde ya se registra un incremento de cinco por ciento en consultas de medicina general, 97 por ciento para consultas de especialidad, 12 por ciento más cirugías, 22 por ciento en partos atendidos y el abasto de medicamentos llegó a 88 por ciento. “Los estados en donde estamos trabajando para próximamente también llevar el programa son Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, de los que tendremos pronto más información”.