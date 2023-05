¿Lily para presidente?

ANÁLISIS A FONDO

Francisco Gómez Maza

¿Y quién es el candidato o candidata de las oposiciones, de las derechas, para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador?

Caso hay, diría el comiquísimo Alejandro Suárez, en alguna de sus presentaciones en la televisión del Tigre Emilio Azcárraga.

Y es totalmente cierto. Ningún miembro de las cúpulas partidistas que integran la alianza Va por México -PAN, PRI, PRE, es prospecto; ninguno tiene madera, ninguno tiene proyecto creíble de nación, porque el proyecto de la derecha es formar un gobierno que beneficie sólo a las clases dominantes y que las defienda de las eventuales “agresiones” populares. Un gobierno del miedo.

Haciendo un recorrido por la lista de las personas destacadas en el PAN, en el PRI y en el PRD, así como de los sectores conservadores de las cúpulas empresariales, no se ve a nadie que recoja los principios del neoliberalismo y tenga la suficiente capacidad para desmantelar a la Cuarta Transformación.

Además, ninguno de los eventuales prospectos de la derecha tiene el carisma del presidente saliente. Ninguno goza de la popularidad de la que goza el tabasqueño. Y, si uno de ellos o ellas es registrado como candidato de esa alianza, por el momento perdida, sin brújula, sin rumbo ni destino, no obtendrá los sufragios suficientes para sobreponerse a un Ricardo Monreal Ávila, a un Marcelo Ebrard Casaubón, a un Adán Augusto López Hernández, o a una Claudia Sheinbaum Pardo. Y menos la malhablada, la malhadada Lily Téllez, que ya las malas lenguas, que la mía no es tan buena, están mencionando como prospecto opositor, financiada con el presupuesto millonario de Ricardo Salinas Pliego, de quien fue empleada. Muy bien le caería al empresario de los abonos chiquitos tener picaporte en palacio nacional para dar línea a la presidente de México; no pagar impuestos, obtener los más jugosos contratos, ser dueño de palacio nacional y del país entero.

Pero no va por ahí el cuento opositor. Sería el colmo que los cabecillas de esa banda de facinerosos pusieran los ojos en personajes tan antipáticos para la mayoría de la gente. (Ésta ya no está atontada por la televisión; ahora se da cuenta de quién le dice la verdad y quién le miente, y quien o quienes sólo pretenden usarla como un tissue para limpiarse los mocos,)

El problema casi insalvable es que los partidos opositores no tienen de dónde elegir para que, como candidato o candidata, vaya con el afán de triunfar sobre el candidato del Movimiento lopezobradorista, Además, no les dan los votos.

El presidente López Obrador crece y crece en popularidad y su movimiento, Morena, sigue adelante y por encima de cualquier partido de oposición y muy por arriba de la alianza voxista que encabeza Claudio X González Guajardo, un personaje que carece de visión política y estratégica. No levanta la llamada alianza Va por México y es que los grandes electores son firmes en sus convicciones lopezobradoristas y, aunque los llamados derechairos publiquen una sarta de mentiras, que a veces parecen vardades irrefutables, como les aconseja el judeocristiano propagandista Carlos Alasraki, “no se van con la finta”, como dicen los habitantes de las zonas populares.

Se palpa, cualquiera con un poco de sentido común, se da cuenta, pues, de que la oposición está desvalida, huérfana (no tiene madre) de liderazgos, que están ensimismados, sin poder salir al exterior para celebrar una candidatura presidencial.

Como lo difundió la semana pasada el propio Señor X, para ganar la gubernatura del estado de México, tendría que salir a votar el 60 por ciento del padrón y principalmente una gran mayoría de ciudadanos de la clase media, (así lo dijo él). Pero ni yendo a bailar a Chalma, la votación no le alcanza a la oposición sin hacer los grandes fraudes que perpetraban en lo pasado, cuando el presidente de la república era el “Primer Priista de la Nación”.

Las encuestas levantadas por las empresas más serias y profesionales dan, no sólo como favorita sino como triunfadora, a la profesora Delfina Gómez Álvarez, aunque el PRI prepara una lucha fraudulenta como tenía acostumbrados a los mexicanos que no iban a votar porque ya se sabía quién iba a ganar.

LULA DENUNCIA QUE ENCARCELAMIENTO DE ASSANGE ES UNA VERGÜENZA

El jefe de Estado del gigante suramericano abogó por un movimiento mundial de la prensa en defensa de Assange y de la libertad de denunciar. Por qué publico en este espacio esta noticia. Pues porque el tener preso al fundador de Wikileaks es un atentado contra la naturaleza humana, contra la inteligencia y la voluntad y contra la libertad de conciencia y de expresión y de denuncia de las atrocidades que perpetran los políticos en contra de sus pueblos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este sábado como “una vergüenza” el encarcelamiento al que está sometido el periodista fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, en el Reino Unido. “Es una vergüenza que un periodista que denunció las artimañas de un Estado contra los otros, esté preso, condenado a morir en la cárcel, y no hagamos nada para liberarlo”, consideró el mandatario brasileño en una conferencia de prensa. El jefe de Estado del gigante suramericano, asimismo, abogó por un movimiento mundial de la prensa en defensa de Assange y de la libertad de denunciar.