Extorsiones a migrantes perjudican cosecha de café

En la región de la Frailesca en Chiapas, los productores de la Organización Cafetalera La Argentina han comenzado a recuperar las tierras degradadas para conservar sus bosques, por medio del cultivo sustentable de café bajo de sombra; pero la extorsión que en la frontera sufren los migrantes que tradicionalmente trabajan en las fincas cafetaleras, está afectando la cosecha de la cereza, por lo que la organización Rainforest Alliance México, advierte que un problema de plagas de la roya y broca podría generarse, si ese problema no se atiende.

“Se ha ido agudizando porque en la frontera han habido personas que se dedican a defraudar y a dañar a los migrantes, les han robado sus pertenencias, los engañan, les dicen que no pueden pasar si no dan dinero, y se vuelve conflicto para el migrante que quiere venir a trabajar y que siempre lo ha hecho y que sus padres habían venido, yo he crecido aquí en Chiapas y para nosotros ver eso era normal, no era un problema, venían, trabajaban y se regresaban”, dijo Daniel Domínguez Monzón, asociado de Agricultura Sustentable en Rainforest Alliance México.

En entrevista con MILENIO, el experto dijo que, debido a las extorsiones en la frontera, desde hace dos años ha estado escaseando la mano de obra de centroamericanos que tradicionalmente laboraban en los cafetales de Chiapas, donde se ha encarecido el jornal de 150 a 250 pesos por día de trabajo, debido que a los pocos trabajadores que hay, exigen que se les pague más por mayor trabajo.

“Era hacer labores como controlar las hierbas, fertilizar, abonar, podar, regular la sombra, eso lo podían hacer migrantes que venían de Guatemala, Honduras, Nicaragua, y venían, trabajaban y se regresaban, no tenían quedarse, sacaban su permiso migratorio, entraban por Tapachula, y hacían convenio con la finca, sabían cuánto les iban a pagar”, explicó.

El mayor problema que advierte el experto es que, si no se cosechan, los frutos sobremaduros que quedan en la mata se vuelven un caldo de cultivo de plagas, que a nivel mundial han provocado importantes pérdidas económicas.

“Si esto continua, las plagas, como la roya y otras van a empezar a regresar; los frutos secos que no se logran cosechar, son el hospedero de la broca y de otras plagas; entonces, vamos a tener un ciclo de plagas y enfermedades porque no se atendió la plantación sin estos cuidados, sin la mano de obra, porque aquí no pueden entrar máquinas a cosechar”.

El caficultor Marco Antonio Cruz señaló que por falta de mano de obra están perdiendo, ya que se les pasa el momento de cortar el grano y “si se seca en la mata estamos perdiendo. He estado produciendo tres toneladas ya en pergamino, pero por falta de mano de obra estamos perdiendo alrededor de una tonelada», lamentó.

Con información de Milenio