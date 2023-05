Error de SCJN impide trazar frontera entre Chiapas y Oaxaca

– De las cuatro coordenadas establecidas por el máximo tribunal, para delimitar la línea fronteriza entre Oaxaca y Chiapas, tres son erróneas, afirma Consejero Jurídico –

Juchitán.– En los esfuerzos del gobierno oaxaqueño para ejecutar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la controversia 121/2012, la Comisión Estatal de Límites encontró que de las cuatro coordenadas establecidas por el máximo tribunal, para delimitar la línea fronteriza entre Oaxaca y Chiapas, tres son erróneas.

Tras señalar lo anterior, durante la conferencia encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, el Consejero Jurídico del gobierno oaxaqueño, Geovanny Vásquez Sagrero, explicó que para allanar ese conflicto se tienen dos caminos jurídicos:

Uno es presentar un incidente aclaratorio ante la SCJN, y el otro, es lograr un convenio amistoso de límites con Chiapas y Veracruz; sin embargo, aclaró, serán las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapas las que definan en asambleas el camino a seguir, a sabiendas que el recurso del incidente aclaratorio de la SCJN llevará tiempo, mientras que la firma del convenio amistoso con los gobiernos de Chiapas y Veracruz será de inmediato y en un lapso de seis meses sería avalado por el Senado.

Al respecto, el presidente de los comuneros de Santa María Chimalapa, Zósimo Hernández, dijo en un tono molesto que las asambleas de San Miguel y Santa María Chimalapas tomarán la decisión, pero por el momento, explicó, no tienen fecha para celebrar ambas asambleas comunales. “Los compañeros andan inquietos por tantos obstáculos”, añadió.

De acuerdo con el calendario de actividades para fijar los límites entre Chiapas y Oaxaca desde el Cerro Los Martínez al de La Jineta, los trabajos comenzarían el pasado viernes 5 de mayo, pero por las coordenadas erróneas que marcó la SCJN, el gobierno de Chiapas no permitió que los trabajos comenzaran en esa fecha.

El Consejero Jurídico, Vásquez Sagrero, dijo que el error en las coordenadas que fijó la SCJN se derivó de una consulta que realizó un perito, que localizó en un programa de búsqueda un poblado llamado Nuevo Ocotal Cerro de Los Martínez, que si se parte de ahí, Oaxaca invade 200 hectáreas a Veracruz, pero pierde 10 mil hectáreas frente a Chiapas.

“Cualquiera de las dos rutas jurídicas que asuma el gobierno de Oaxaca, la razón le asiste porque todos sabemos que el límite empieza en el Cerro de Los Martínez, que ahí está, no se va a mover, además, por otro lado, hay en la zona dos placas de acero que colocaron por separado la Defensa Nacional y el Inegi, que contienen las coordenadas precisas”, aseguró el funcionario.

Vásquez Sagrero reveló que todos estos fallos que están hallando en la sentencia de la SCJN no se conocían sino hasta ahora, porque el gobierno de Alejandro Murat no revisó nada, no estudió nada, no avanzó en nada y solamente archivó la sentencia y ahora que el gobernador Salomón Jara Cruz, dio la instrucción de ir hasta el fondo para ejecutar la resolución, se están encontrando esos temas. (Fuente: El Universal. Foto: Especial)