Confía AMLO que el pueblo sabrá decidir en torno a elección en Edomex

Desde las instalaciones del palacio federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que el proceso electoral en el Estado de México “será limpio y libre porque ahora el pueblo está muy avispado”.

Indicó que tanto en el estado de México como en todo el país el pueblo “está muy avispado”, por eso afirmó: “estoy seguro de que se va además a garantizar que la elección sea limpia, sea libre y que los ciudadanos salgan a votar, que participen, que el voto pues es secreto, es lo que le dicta a cada quien su conciencia y tener confianza. Claro, cuando hay elecciones y se está en las vísperas hay mucho nerviosismo, pero tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mucha pieza”.

En ese sentido, López Obrador subrayó que el grupo “conservador” tiene un gran problema: no escucha ni considera en sus plataformas políticas, discursos ni argumentaciones a la ciudadanía.

“El otro día estaba viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes (el panista Santiago) Creel, dirigiéndose a mí: ‘Escucha Andrés Manuel, si nos tocas a uno nos tocas a todos, y no vas a poder…’, ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo”, expresó.

Por ello, el jefe del Ejecutivo federal invitó a sus opositores a hablarle a la gente. “Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto al pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ese es su problema principal. Son muy clasistas y racistas, además de corruptos”.

En la conferencia de prensa de este lunes, el líder moral de Morena evitó pronunciarse en torno a las elecciones en el estado de México y presuntos actos irregularidades del bloque opositor a Morena.

“No me quiero meter en eso, no nos corresponde. Debemos tenerle confianza al pueblo, el pueblo sabe muy bien lo que le conviene o lo que no le conviene, el pueblo es sabio, el pueblo del estado de México y de todo el país es mayor de edad, tiene un nivel de conciencia política muy alto, siempre lo he dicho, en estos tiempos el pueblo de México es de los más politizados del mundo, no hay prácticamente analfabetismo político”, concluyó.