PacWest, sexto banco de EU en desplomar en dos meses

Estados Unidos.- El estadounidense PacWest es el sexto banco en desplomar en menos de dos meses en Estados Unidos, luego de que ayer cayó 50% su valor accionario, al igual que el Western Alliance Bank que registró un descenso de 38%.

La lista negra crece al sumarse al Silvergate, Silicon Valley , Signature y el First Republic.

Ahora el PacWest vio caer su capitalización bursátil hasta 90% desde el inicio de la crisis del sector.

El banco con sede en Los Angeles comenzó a seguir una trayectoria similar a la de First Republic, comprado in extremis el lunes pasado por el grupo JPMorgan Chase.

PacWest es considerado el nuevo eslabón débil de un sistema que vio cuatro quiebras de bancos desde el mes de marzo a la fecha.

Pacific Western o PacWest, ocupa el lugar 53 en el sector en Estados Unidos por volumen de activos, con 41 mil millones de dólares.

El desplome en bolsa se llevó consigo a otros actores del sector como el banco de Phoenix (Arizona) Western Alliance que perdió 38% de sus acciones o el texano Comerica que descendió un 12%.

Todo el sector de bancos sufrió ayer en Wall Street, inclusive grandes firmas como Wells Fargo tuvo una baja de 4.25% o Bank of America que perdió 3.12%, todos gigantes que atrajeron a sus arcas depósitos de ahorristas temerosos ante las dificultades de los bancos regionales.

Para Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis de Monex Grupo Financiero, los problemas en el sector bancario en Estados Unidos son derivados al alza de las tasas de interés.

“Sabemos que el que la FED haya incrementado las tasas, pero más allá de eso, que lo ha hecho de manera acelerada al haber concretado cuatro alzas de 75 puntos base de la tasa de los fondos federales, pues está provocando disturbios financieros”.

La analista financiera dijo a 24 Horas que éstas decisiones de la FED están ya presentando turbulencias, pues los bancos pequeños en Estados Unidos están enfrentando nerviosismo, y registran una salida masiva de capitales de sus ahorradores que los están llevando a bancos grandes, “si bien las autoridades en EU han anunciado medidas importantes… no descartamos que esto (el retiro masivo) siga ocurriendo”.

En el caso de México, la economista de Monex resaltó que “sin duda la economía está integrada, por lo que no descartamos que pudiera haber un contagio, aunque en principio será limitado”.

Destacó que por el momento la atención debe centrarse en las pruebas de estrés para medir la fortaleza del sector bancario en México, que hasta hoy no ha mostrado un deterioro y que aunque no lo descartamos aún, sería muy limitado. “No hubo calma luego de la compra de First Republic”, destacó Edward Moya, de Oanda. “El blanco se movió de un banco a otro y el sector está en dificultades”, resumió.

“Parecería que el temor tomó el control”, abundó Alexander Yokum, analista de CFRA especializado en bancos regionales.

“Es un círculo vicioso”, resumió. Un día antes, el miércoles luego del cierre de Wall Street, los directivos de PacWest señalaron en un comunicado que “examinaban todas las opciones estratégicas” y que fueron “contactados por varios socios e inversores potenciales”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas