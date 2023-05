Niña recorta billetes; pensaba que eran papeles de colores

México.- En redes se viralizó una niña que recortó los billetes de su primo; pensaba que eran papelitos de colores.

A través de TikTok Alexander Cera (alexander_cera) compartió un clip que captó el triste momento que vivió, luego de que su prima recortará los billetes que estaba ahorrando para reparar su coche, pues creyó que eran papelitos de colores.

En el clip de 13 segundos se observa a Alejandro sentado viendo su celular, posterior se ven los billetes de diferentes denominaciones como de 100, 500, 20 y 50 pesos recortados.

Lo anterior , luego de que una pequeña de 4 años encontrara el dinero de Alejandro en su cuarto, y seguido de ello, tras una confusión los recortó, sin imaginarse que lo estaba dejando sin sus ahorros.

“Cuando tu primita de 4 años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores y los recortó”, dice el texto que acompaña el clip.

El joven como era de esperarse tras el triste y chusco momento se viralizó, y más tras explicar en los comentarios que, ese dinero que era para reparar su coche,ya lo daba por perdido ya que , sus tíos los padres de la pequeña no se harían responsables de lo ocasionado por ella.

“El dinero era para arreglar un carro que me chocaron, pero mis tíos ya me dijeron que no se harán responsables jajajaja tocará seguir ahorrando”.

Por otra parte, internautas en el vídeo que ha alcanzado 3 millones 900 mil reproducciones, mencionaron entre broma que vendiera a su primita para recuperar lo perdido:

“Pues véndela y recuperas”.

“véndela y así recuperas lo que perdiste compa”.

“Ahora dile que se ponga armar el rompecabezas “.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas